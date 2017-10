Prima călătorie a unei nave româneşti în jurul lumii (III)

2

Un om prost

Pacat ca mai sunt oameni asa prosti ca tine. In articol nu este nostalgie dupa comunism ci pur si simplu este evidentiata o fapta absolut exceptionala pt acea vreme, chiar daca nu au descoperit continente... Iar faptul ca atatia figuranti (aici ai dreptate) sunt in functii se datoreaza unor indivizi ca tine lipsiti de orice verticalitate, putere de raspundere dar in schimb lingai fara pereche!

Răspuns la: Ajunge!!!, da-ne pretul petrolului si nivelul radiatiilor !

Adăugat de : EBA-fata "marinarului", 13 august 2013

S-a terminat serialul care nu prea isi avea locul in stiri economice ? Inteleg ca mai mult au stat sub operatiuni de incarcare / descarcare in...