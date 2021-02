Prim-ministrul Florin Cîţu: „Oprim hemoragia banului public”

Premierul Florin Cîţu a declarat, recent, că în alcătuirea bugetului pe 2021 va ţine cont de oprirea „hemoragiei banului public” şi asta se va face numai cu restructurarea companiilor de stat. Totodată el a mai spus că unele companii ar putea să nu mai supravieţuiască. „Sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus: stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public şi bătaia de joc asupra banului public; cheltuielile cu subvenţiile s-au dublat şi acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanţă mai bună a acestor companii. Din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Aşa că aceste companii de stat, care au pierderi, trebuie să vină cu un program de restructurare, dacă vor să mai fie susţinute”, a declarat Florin Cîțu. Nici nivelul subvenţiilor nu va mai fi la nivelul anului trecut, iar companiile care nu se restructurează nu vor mai primi bani de la buget şi vor trebui să se descurce pe cont propriu, a mai subliniat premierul.