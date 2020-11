Previziuni şi măsuri concrete pentru redresarea turismului românesc

După nenumăratele discuţii avute cu secretari de stat din Ministerul Turismului şi din Guvern, Dragoş Anastasiu, a precizat că „orice promisiune este bine venită, dar ajutorul financiar ar fi bine să fi venit ieri. Dacă vine mâine e posibil ca mulţi agenţi economici din turism să dispară. Concret, am cerut o compensare a pierderii cifrei de afaceri”, a subliniat Anastasiu. Şi aici s-a referit la două modalităţi de ajutor: granturi în procent de 20% din pierderile cifrei de afaceri şi protecţia angajaţilor, care spune el, şomajul tehnic nu este o măsură şi pentru HoReCa, pentru că, dacă nu s-a închis activitatea definitiv, nu mai poate fi acordat. Omul de afaceri propune munca flexibilă, programul de muncă să fie redus cu 50%, adică doar 4 ore pe zi. O altă alternativă de ajutor a industriei turismului este ca statul să apeleze la Programul SURE al Comisiei Europene de unde ar putea veni 5 miliarde de euro, este de părere Anastasiu. Dumitru Luca, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), a spus că trebuie luate urgent nişte măsuri pentru a reporni activitatea, altfel şi sezonul de iarnă va fi distrus. El a făcut o radiografie a situaţiei şi turismul reprezintă 5,7% din PIB. Cifra de afaceri a fost în 2019 de 5 miliarde de euro, iar anul acesta pierderile sunt de 50%. Hotelurile şi restaurantele au înregistrat 65-70% pierderi în 2020. Preşedintele ANAT a subliniat că şi autorităţile locale ar trebui să vină cu măsuri, să reducă impozitele şi taxele locale operatorilor din turism. Dragoş Anastasiu a mai spus că o altă modalitate de a oferi o gură de oxigen turismului este ca oamenii să aplice work from hotel, mai ales că acum cu telemunca fiecarea ar putea lucra din deltă, din Maramureş sau Bucovina. Aşadar, acum mingea este în terenul Guvernului, iar dacă nu vine rapid cu ajotor financiar, responsabilii din turism vor ieşi în stradă.

Programul SURE şi compensarea pierderii cifrei de afaceri sunt măsurile imediate, pe care reprezentanţii Alianţei pentru Turism (APT), le cer Guvernului României. Dragoş Anastasiu şi Dumitru Luca au susţinut ieri o conferinţă de presă, în cadrul căreia şi-au expus punctul lor de vedere, cum ar trebui repornită activitatea în turism şi ce aşteptări au din partea executivului. Omul de afaceri, Dragoş Anastasiu este pozitiv în ceea ce priveşte evoluţia lucrurile în perioada următoare: „Începând din martie-aprilie, lucrurile se vor relaxa. Eu cred că vor trece 3-4 ani până când vom reveni la nivelul din 2019, dar probabil mulţi operatori din turism vor dispărea până atunci”, a spus Dragoş Anastasiu. El este de părere şi că, agenţiile de turism îşi vor consolida poziţia de concultanţă în următorii ani, când turiştii vor prefera să-şi cumpere o vacanţă la îndrumarea unui agent.