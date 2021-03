Previziuni pentru anul agricol 2021

Prima prognoză pentru anul agricol 2021 în România este bună, estimează Comisia Europeană (CE), care precizează că fermierii români vor recolta mai mult decât în 2020, care a fost un an cu recorduri negative la majoritatea culturilor agricole. În continuare, producţia de grâu va fi sub media ultimilor cinci ani, se arată în documentul CE. Fermierii români ar putea reveni la randamente de peste patru tone de grâu la hectar, însă media va fi sub cea din ultimii cinci ani. Prognoza indică o producţie medie de 5,6 tone la hectar, cu 3,5% peste media ultimilor cinci ani. „Iarna blândă a păstrat cerealele de iarnă neîntărite sau ușor întărite mai ales în sudul României. A doua perioadă de frig din februarie ar fi putut provoca daune minore locale cerealelor de iarnă, în special în centrul și nordul României. Cu toate acestea, culturile de iarnă sunt, în general, în stare bună, cu un conținut de apă în sol în prezent favorabil”, anunță Comisia Europeană făcând referire la situația din România. O ușoară scădere a randamentelor, de 0,5% față de media ultimilor cinci ani, s-ar putea înregistra și în cazul rapiței. Femierii ar putea recolta 2,5 tone la hectar, cu 30% mai mult decât în 2020 și mult sub media UE pentru acest an, de 3,26 tone la hectar. Şi pentru celelalte culturi se estimează randamente peste medie. Orzul de iarnă va avea un randament de 4,35 de tone la hectar, cu 5,1% peste media ultimilor cinci ani şi cu 64% mai mult decât în 2020. Şi la orez şi la triticale (un hibrid de grâu şi secară) previziunile Comisiei Europene sunt pozitive, producţia de orez ar urma să crească cu 1,5%, iar cea de triticale cu 2,3%.