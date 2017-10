Preţurile se menţin sus! Cât costă cele mai ieftine şi scumpe chirii în Constanţa

Prețurile se mențin sus! Cât costă cele mai ieftine și scumpe chirii în Constanța

Vânzările de locuințe merg destul de prost în Constanța, în ciuda ieftinirilor din ultimii ani, însă închirierile încă reprezintă o gură de oxigen pentru multe agenții imobiliare, și asta pentru că cererea nu a scăzut, ci din contră. Imposibilitatea de a achiziționa o locuință i-a determinat pe foarte mulți tineri să recurgă la cea de-a doua variantă, fapt ce a ținut și încă ține prețurile sus, sau mai bine spus ține sus prețurile minime. Dacă mulți proprietari de apartamente cu două și trei camere au mai lăsat un 50 de euro de la prețul chiriei, pentru a se asigura că locuința este în permanență ocupată, garsonierele, care în principiu ar trebui să aibă un preț de închiriere mai mic, au ajuns să fie de multe ori chiar mai scumpe. La această oră proprietarii de unități locative monocamerale greu acceptă o chirie sub 150 de euro pe lună, chiar dacă este vorba despre locuințe nu neapărat generoase ca suprafață, și unele chiar nerenovate. Multe au, în special cele din zona CET, însă nu numai, undeva la 22 de metri pătrați, sunt semidecomandate, așadar partea de bucătărie nu este separată de un perete de camera propriu-zisă, băi doar cu duș, dar totuși la o chirie lunară de 150 de euro. Bineînțeles, există și multe excepții în cazul garsonierelor, însă acestea nu stau mult pe piață. De exemplu, în Faleză Nord acum se poate închiria un apartament cu o cameră confort 0, de puțin peste 40 de metri pătrați, recent renovat și utilat, și pentru care se cere, de asemenea, 150 de euro. Însă astfel de oferte nu sunt chiar la tot pasul. Marea majoritate a garsonierelor nu au o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați.Tot cu 150 de euro am putea închiria acum un apartament în Tomis Nord, de 42 de metri pătrați. Marele dezavantaj, sau avantaj pentru unii, e că acesta nu este mobilat. Sunt însă destule locuințe la același preț, dar și mobilate, așadar cei care vor să se încadreze într-un astfel de buget au de unde alege.Chirii de 300 de euro, la garsoniereExistă totuși garsoniere care pot fi închiriate, lunar, și cu sume poate exagerate, în jur de 300 de euro, bani cu care poți închiria un apartament cu trei camere, care să arate și destul de bine. De obicei, acest gen de garsoniere, pentru care se cer chirii piperate au anumite facilități pe care nu le întâlnim poate nici la multe apartamente. Totuși, nu în toate cazurile este obligatoriu să fie așa. La această oră avem pe piață o garsonieră din Faleză Nord, așadar o zonă ceva mai scumpă, pe care proprietarul vrea să o închirieze cu 300 de euro, lunar. Este decomandată, are 50 de metri pătrați, confort 0, renovată, mobilată și utilată „de lux”, însă în ciuda faptului că se poate lăuda și cu un balcon, baia este destul de mică, fără cadă, iar bucătăria nu tocmai generoasă, ca și suprafață.Referitor la cele mai scumpe chirii în cazul apartamentelor cu mai multe camere, acestea ajung undeva la 500 - 600 de euro/lună, la locuințe ce au în jur de 100 de metri pătrați, și se găsesc fie în complexele rezidențiale, fie în blocurile din Faleză Nord, foarte aproape de mare.