Prețurile locuințelor s-au întors în… 2008

■ Constanța are cea mai mare creștere de apartamente în blocuri noiCreșterea prețurilor de pe piața imobiliară rezidențială s-a temperat, arată un studiu realizat de imobiliare.ro. Dacă în al doilea trimestru al anului 2017, creșterea medie anualizată era de 12,9% față de aceeași perioadă din 2016, în primul trimestru al anului 2018 aceasta a coborât la 6,4%, comparativ cu perioada de referință din 2017.Potrivit statisticilor, cererea de apartamente și case este în continuare puternică. În schimb, pe segmentul locuințelor ieftine, cererea este volatilă, fiind dependentă de programul Prima Casă. Volumul ofertei pe acest segment este în continuă scădere, iar noile construcții nu reușesc să acopere solicitările.Din compararea datelor pe ultimii 10 ani, reiese că, în localitățile din jumătatea de vest a țării, prețurile medii pe metru pătrat ale apartamentelor s-au apropiat cel mai mult de prețurile din 2008, dinaintea crizei economice. În Cluj, chiar le-au depășit cu 15,2%. La Oradea sunt mai mici cu doar 0,7%, la Timișoara și Arad, cu 6,5%, la Alba Iulia, cu 9,3%, iar la Satu Mare, cu 10,5%. Bucureștiul mai are de recuperat 41,8% din prețul mediu al anului 2008.În șase orașe din România, prețul apartamentelor este mai mare de 1.000 de euro pe metru pătrat util. Este vorba despre Cluj-Napoca, București, Timișoara, Constanța, Brașov și Craiova. La București, prețul e de 1.260 de euro, la Timișoara - 1.150 de euro, iar la Craiova - 1.080 de euro.În schimb, cele mai ieftine apartamente pot fi găsite în reședințele de județ din sudul României, în frunte cu Reșița și Giurgiu, unde pretențiile ajung la 470 de euro, respectiv 490 de euro pe metru pătrat util.Dacă în București, cererea de proprietăți rezidențiale a crescut cu doar 6% în primul trimestru din 2018, comparativ cu perioada similară a anului precedent, la Constanța a crescut cu 12%, în Timișoara, cu 28%, iar în Brașov, cu 34%.Numărul proprietăților rezidențiale (apartamente și case) disponibile spre vânzare în cele șase principale orașe a crescut cu 22% în primele trei luni din 2018 față de trimestrul anterior. S-au înregistrat următoarele creșteri: Brașov (33,3%), Constanța (27,8%), Cluj-Napoca (27,4%), Timișoara (24,6%), București (18,1%) și Iași (16,1%). Însă, raportat la perioada similară a anului trecut, numărul proprietăților disponibile spre vânzare s-a diminuat cu 5,9% la nivelul marilor orașe.În marile orașe, a avut loc o creștere de 16,4% a proprietăților rezidențiale nou introduse pe piață. Saltul cel mai mare l-a făcut Constanța (33,5%), fiind urmată de Cluj-Napoca (33%), Iași (24,7%), Timișoara (21,9%), Brașov (16,8%) și București (6,2%).Dar să ieșim de pe tărâmul statisticilor și să intrăm pe cel al ofertelor de la malul mării. În zona Carrefour, din municipiul Constanța, sunt disponibile apartamente cu trei camere, cu suprafața utilă de 95 mp, la etajele 2 - 4, în blocuri noi. Prețul este de 79.000 de euro. În zona Tomis Plus, sunt disponibile, tot într-un bloc nou, apartamente cu trei camere, de 94,7 mp, cu balcon deschis, situate la etajele 1 - 9, la prețul de 76.100 euro plus TVA.În zona Tomis Nord, un dezvoltator vinde apartamente la cheie, cu două camere și suprafața utilă de 53 mp, situate la etajele 4 - 11, la prețul de 64.000 de euro.Un apartament de lux, cu patru camere, situat la etajul 5 al unui bloc nou din Faleză Nord, se vinde cu 175.000 de euro plus TVA.În blocurile noi, din zona Primo Compozitorilor, un apartament cu trei camere, 96 mp utili, etajul 1 - 4, costă 83.900 euro (cu 5%TVA inclus), iar unul cu 2 camere și 74 mp utili, 62.000 de euro (cu 5%TVA inclus).Pentru pasionații de pescuit și de plimbări cu barca, există câteva oferte în blocurile noi, de pe malul Lacului Siutghiol. Un apartament cu trei camere, 71 mp utili, etajul 3 - 11, are prețul de 79.900 de euro, iar un apartament cu două camere, 45 mp utili, etajul 6 - 9, se vinde cu 75.000 de euro.