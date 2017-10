Preţurile locuinţelor au crescut artificial, avertizează agenţiile imobiliare din Constanţa

Prețurile locuințelor au crescut artificial, avertizează agențiile imobiliare din Constanța

Începând din 2014, primul an al relansării, piața imobiliară este într-o continuă creștere, meritul principal revenindu-i programului „Prima Casă“, prin intermediul căruia s-au făcut cele mai multe achiziții.Tendința a continuat în 2017. Potrivit analizei efectuate de imobiliare.ro, prețul mediu solicitat pentru apartamentele (noi și vechi) scoase la vânzare, la nivel național, a ajuns la 1.163 euro pe metrul pătrat util, la finele lunii septembrie, fiind mai mare cu 1,9% față de cel din luna august. Spre comparație, în decembrie 2014, prețul era de 891 euro pe metrul pătrat util.În Constanța, arată imobiliare.ro, prețul mediu cerut de ofertanți a ajuns la 1.062 euro pe metrul pătrat util, față de 1.055 euro în luna august și 839 euro în decembrie 2013.Pentru a ajuta cititorii să-și facă o imagine mai clară despre evoluția pieței constănțene, am solicitat informații de la câțiva agenți imobiliari.„Prețurile locuințelor au înregistrat o creștere de 10 - 15% în primele nouă luni ale anului 2017 - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Leonard Budeștean, patronul agenției imobiliare Euroclas Real Estate. „La blocurile noi, prețurile variază între 1.000 și 1.500 de euro, iar la cele vechi, între 800 și 1.000 de euro.”De-a lungul anului, grație programului „Prima casă”, cererea a avut o tendință de creștere - afirmă interlocutorul -, dar odată cu consumarea bugetului alocat, cererea a stagnat.Oferte există, în prezent, pe piață, însă prețurile nu reflectă raportul față de cerere. Sunt umflate artificial. Cei ce vând au așteptări prea mari față de realitatea din piață. Cu siguranță că, în perioada următoare, prețurile se vor reașeza.Cele mai multe achiziții de locuințe din acest an au fost finanțate prin programul „Prima casă”. Pe locul doi se situează achizițiile cu credit ipotecar. Creșterea garanției pentru acordarea împrumuturilor de la 5% la 30% a frânat creditarea. Există și destule persoane care cumpără cu cash.„Pe segmentul de piață al vilelor există și cerere, și ofertă, dar nu se prea potrivesc una cu alta. În timp ce sunt cumpărători care vor să dea 100.000 - 120.000 de euro pe o vilă, cei ce vând pretind de la 200.000 de euro în sus. La rândul ei, piața terenurilor este destul de dinamică. Se caută, în special, terenuri pentru blocuri, dar nu se prea găsesc”, spune Leonard Budeștean.Iată și câteva oferte (din segmentul de jos al pieței), prezentate de Euroclas Real Estate:■ garsonieră, cu suprafața utilă de22 metri pătrați, la etajul 2, pe strada Baba Novac - 22.000 de euro;■ apartament cu patru camere, la etajul 4, în zona Trocadero - 95.000 de euro;■ apartament cu 3 camere, la etajul 2, în cartierul Poarta 6 - 52.000 de euro;■ apartament cu 2 camere, la etajul 2, în zona Inel I - Soveja, cu centrală pe gaze - 72.000 de euro;■ apartament cu 3 camere, în bloc nou, la etajul 5, în zona ICIL, cu centrală pe gaze - 88.000 de euro;Cosmin Began, managerul agenției imobiliare Grup Proprietăți Perfecte, apreciază, la rându-i, că: „Prețurile din piață au crescut artificial, cu 5% - 10% în 2017, evoluție ce nu reflectă raportul dintre cerere și ofertă. Ele au fost influențate de zvonistică și de informațiile apărute în mass-media despre creșterea lor spectaculoasă. În prezent, prețul mediu se situează undeva la 1.000 - 1.100 de euro pe metrul pătrat. Cea mai bună ofertă pe care o avem, la această oră, este un apartament în Tomis Nord, pentru care se solicită un preț de 1.150 de euro pe metrul pătrat.”Cererea și oferta de locuințe nu au crescut față de anul anterior, spune managerul. Cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere, fiind urmate de cele cu trei camere. Sunt preferate zonele centrale, de-a lungul bulevardelor, în apropierea piețelor, hipermarket-urilor, mijloacelor de transport public și a școlilor. În topul preferințelor este cartierul Tomis Nord.Garsonierele, afirmă Cosmin Began, sunt căutate mai mult ca investiție. Sunt preferate cele din apropierea universităților și spitalelor, pentru a fi închiriate studenților și medicilor rezidenți.Vilele, casele cu etaj, nu prea sunt căutate, întrucât au prețuri mari: peste 150.000 de euro. Cei ce pot oferi 200.000 de euro au pretenții mari, pe care ofertele nu le îndeplinesc.„Cerere pentru terenuri există, spune managerul -, dar Constanța nu prea mai are ce oferi.”