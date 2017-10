Preţurile fructelor şi legumelor sar cu 40% în toamnă

Prețurile fructelor și legumelor sar cu 40% în toamnă

Prețurile principalelor produse alimentare vor crește din toamna acestui an cu circa 40% din cauza secetei, care a redus semnificativ producțiile la cereale și la legume și fructe, estimează președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA), Dragoș Frumosu. Liderul FSIA a precizat că, în aceste condiții, Ministerul Agriculturii ar trebui să găsească anumite pârghii să intervină. „O soluție în acest sens ar fi realizarea unor întâlniri cu patronatele și asociațiile de producători pe subramuri de activitate. În momentul în care ne întâlnim, cei care produc vor veni cu măsuri concrete și, printr-o legislație adecvată, MADR poate interveni", a precizat Dragoș Frumosu. De asemenea, el a mai atras atenția și asupra faptului că, cel puțin în ultimii ani, suprafețe cultivate sunt într-o continuă scădere. „La o analiză clară se va vedea ca producțiile scad an de an și nu numai din cauza secetei, ci și a diminuării suprafețelor cultivate cu anumite culturi. Producțiile la legume și fructe se reduc pentru că nu a existat un sprijin consistent în sector. De asemenea, producătorii nu au beneficiat de sprijin pentru înființarea unor centre de colectare a produselor astfel încât să își vândă marfa în sistem organizat", a mai spus președintele.