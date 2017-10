Preţurile din hypermarketuri ar putea să scadă cu 30%

După aplicarea codului de bune practici,

Prețurile din hypermarketuri ar putea să scadă cu 30%

Noua lege a comercializării produselor agroalimentare, adoptată de Camera Deputaților pe 16 septembrie, a încins spiritele pe piața de profil din România. Retailerii susțin acum că legea este neconcurențială, după ce inițial au fost de acord cu prevederile ei. Producătorii autohtoni și oficialii de la Ministerul Agriculturii consideră că marii comercianți se gândesc doar la profiturile diminuate de pe urma aplicării legii. Neregulile vizate de retaileri țin în primul rând de micșorarea termenelor de plată a facturilor către furnizori și „supra-reglementarea” sistemului. „Dacă retailul a fost până acum unul din puținele sectoare care mai făcea angajări de la debutul crizei financiare, reușind să păstreze încă rata șomajului în limite rezonabile, viitorul pieței muncii sub noile auspicii este tot mai sumbru”, se anunță într-un comunicat de presă al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR). În plus, asociația lansează un atac fără precedent la adresa producătorilor și procesatorilor români, amenințând că „noile restricții impuse prin lege vor încuraja retailerii să renunțe la furnizorii deja tradiționali din România și să se reorienteze spre piața externă și spre importuri din țările în care reglementările absurde de felul celei de față nu există.” Astfel, retailerii acuză Guvernul că pierde din vedere „abuzurile pe care le comit marii producători și procesatori din industria alimentară, care cresc artificial prețurile pentru a-și compensa propria lipsa de eficiență și competitivitate.” Ministerul Agriculturii, Ilie Sârbu, a răspuns comercianților, marți, într-o conferință de presă, declarând că aplicarea legii va avea efecte benefice pentru consumatorul final. „Se spune că prețurile vor crește, că vor fi blocaje financiare, pierderi ale locurilor de muncă, așa susțin marile rețele de magazine. Cred că nu e un abuz ceea ce am făcut. Noi am urmărit o țintă, ca prețurile în magazin să scadă. Specialiștii spun că, în câteva luni, prețurile vor putea să scadă cu până la 30% în mod firesc, nu cum spun cei de la AMRCR. Înțeleg că această lege nu are cum să-i bucure pe retaileri atâta timp cât le poate diminua veniturile, dar trebuie să înțeleagă că pe primul plan, pentru noi, se află consumatorul român”, a declarat Ilie Sârbu. Și producătorii și procesatorii români din sector sunt de partea ministrului. Ei spun că legea comer-cializării produselor agroalimentare va readuce pe linia de plutire piața micilor comercianți. „Primii care au avut o lege asemănătoare au fost francezii. Curba a fost ciudată la ei, după apariția legii, a fost imediat o ușoară creștere de preț, pe rețelele de supermarketuri, urmată în patru luni de zile de o scădere a acestora și de reapariția micilor magazine, care puteau face profit. Bănuiesc că același lucru se va petrece și în România”, a explicat Sorin Minea, președintele Asociației Române a Cărnii. De asemenea, accesul producă-torilor români în sectorul comercia-lizării produselor agroalimentare ar deveni o realitate, potrivit președintelui Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură - Agrostar, Ștefan Nicolae. „S-ar diminua și cazurile atât de prezente în marile rețele comerciale, de etichetare necorespunzătoare. Există multe produse importate care sunt etichetate drept produse românești. Se va putea vedea și care este adaosul retailerului, prin afișarea prețului de achiziție pe produs”, a afirmat Ștefan Nicolae. Legea comercializării produselor agroalimentare urmează să fie promulgată de președintele României, în maxim 30 de zile, după care va fi publicată în Monitorul Oficial. v v v Conform actului normativ, numărul de taxe va scădea de la 11 la 7, astfel: r dispare taxa de deschidere a magazinelor, cu o valoare între 1.000 și 15.000 euro; r dispare taxa de remodelare, pentru modernizarea magazinelor existente, cu o valoare între 1.000 și 5.000 euro; r dispare serviciul de vânzare garantată, procent la cifra de afaceri lunară (0,5% - 0,75%) pentru garantarea vânzării produ-selor în rețeaua respectivă; r dispare serviciul de gestionare a gamei de produse, procent de până la 2% din cifra de afaceri lunară pentru verificarea rulajului produselor listate; În plus, taxele rămase ar putea suferi scăderi importante, datorită unei competiții reale între marii comercianți.