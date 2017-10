Preţurile apartamentelor vechi din Constanţa vor scădea şi mai mult

1

mancati kkt ca de obicei

in 2004 am cumparat in TN apartament cu 2 camere confort redus cu 14000 euro! valoare in mom de fata 23000 deci cam cat trebuie sa mai scada apartamentele? daca se intrerupe prima casa preturile se vor PRABUSI nu ca vor scadea ... iar daca euro urca la 5 - 5,_ mi-e sa nu ajungem la nivelul 2001... si sa mai zici si sarutmana daca-l dai.