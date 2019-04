Prețurile apartamentelor din Constanța au sărit calul

Prețurile de piața imobiliară au continuat să crească în primul trimestru al anului 2019, dar într-un ritm și mai redus decât anul trecut, arată ultimul raport al experților de la imobiliare.ro. Dacă în ultimul trimestru al anului 2018, creșterea față de aceeași perioadă a anului precedent a fost de 5,3%, în primele trei luni ale acestui an față de perioada de referință din 2018, creșterea a fost de 4,6%.Piața constănțeană s-a încadrat în dinamica generală, dar are particularitățile ei specifice. Un scurt sondaj realizat în rândul agențiilor imobiliare din străvechea cetate a Tomisului scoate în evidență ce se cere și ce se vinde în orașul de la malul mării și cam la ce prețuri.„În prezent, sunt și cereri, și oferte, în piață - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Cosmin Began, administrator la Grup Proprietăți Perfecte. Prețurile au crescut față de anul trecut, dar în mod artificial, la fel cum au crescut în ultimii ani. Nu s-a întâmplat nimic deosebit în oraș care să justifice un preț mai mare față de anul trecut. S-au înregistrat creșteri între 2% și 5% față de aceeași perioadă a anului trecut, în funcție de zonă.Cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere, fiind urmate de cele cu trei camere și garsoniere. Cumpărătorii preferă, în general, apartamentele din blocurile noi sau din zonele cu piețe, școli și magazine. Prețul pe metru pătrat util a trecut de 1.050-1.100 de euro”.Din perspectiva agenției Acord Imobiliar, evoluția pieței se vede astfel.„Volumul cererii și ofertei este mare. Piața a crescut. Cele mai căutate zone sunt Faleză Nord și Tomis Nord. Prețul pe metru pătrat util la blocurile vechi a crescut de la 1.000 euro, cât era la sfârșitul anului 2018, la 1.300-1.400 euro, în prezent. La blocurile noi, s-a ajuns la 1.700-1.900 euro pe metru pătrat. Cele mai căutate sunt apartamentele cu două camere. Casele sunt, la rândul lor, căutate. Se vând, de asemenea, terenuri intravilane pentru construcții, în zonele limitrofe ale Constanței: Km 5, Poarta 6, Primo, Mamaia Nord”, a declarat Claudia Enache, secretara agenției imobiliare.„Prima casă” a relansat vânzărileEduard Zainea, director la Experți Imobiliari și Asociații SRL, prezintă o imagine mai nuanțată și detaliată a celor ce se întâmplă pe piața constănțeană.„În luna februarie, cererea și prețurile au crescut, când s-a relansat programul «Prima casă», dar acum s-au stabilizat. În luna aprilie, am constatat o scădere a numărului celor ce caută o locuință.Solicitările sunt mai numeroase în cazul apartamentelor mici, care se încadrează în plafonul programului «Prima casă». Există oferte unicat, adresate clienților care pot plăti cash peste 100.000 de euro sau în jur de 50.000 - 60.000 de euro. Segmentul cel mai căutat din piață este cel de blocuri noi. În raport cu cererea de apartamente în blocuri noi, cu acte, oferta este destul de mică. Majoritatea blocurilor noi aflate la vânzare sunt în lucru, fără cadastru și intabulări.S-au cam vândut toate blocurile noi. De aceea, clienții se reorientează spre blocurile vechi, care sunt cam la același preț cu cele noi. Oamenii au început să migreze și spre Tomis Sud, și spre zona Elvila, și spre cartierul Km 4-5.Prețurile au crescut în procente mici față de finalul anului trecut. Dacă vânzătorul cere un preț, asta nu înseamnă că imobilul se va tranzacționa la prețul respectiv.La blocurile noi, prețul pe metru pătrat construit, la alb, a ajuns la 1.000 de euro. Toți dezvoltatorii vând apartamentele în funcție de metrul pătrat construit, care nu se regăsește nicăieri, fiind doar în viziunea lor. Îți spun că ai 60 de metri pătrați construiți, dar când te uiți pe cadastru, vezi că sunt 48 de metri pătrați utili. În cazul în care calculezi la metrul pătrat util, prețurile în blocurile noi pleacă de la 1.200 euro, la alb, și ajung și la 1.700 de euro.La blocurile vechi, prețul pe metrul pătrat util este de peste 1.200 de euro, putând ajunge la 1.400 de euro. Cred că piața este saturată de oferte în blocurile vechi. Estimez că volumul tranzacțiilor se va reduce pe la sfârșitul anului 2019 și începutul anului viitor, pentru că prețurile de 1.200 - 1.400 de euro pe metru sunt exagerate, în condițiile în care băncile creditoare evaluează la maxim 1.200 de euro metrul pătrat util.În prezent, se vând doar terenurile intravilane pe care pot fi construite blocuri. Celelalte nu prea sunt tranzacționate. Pe segmentul vilelor, piața s-a mișcat cât de cât în acest an”, a declarat Eduard Zainea.