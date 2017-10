Preţuri mici, ofertă mare, la Tinimtex

Prețuri mici, ofertă mare, la Tinimtex

Încă de la primele ore ale dimineții, târgul de îmbrăcăminte – încălțăminte Tinimtex a fost luat cu asalt de constănțeni. Vestea că textiliștii au venit la malul mării cu prețuri de producător a fost un stimulent puternic pentru cei aflați în căutarea unei noi garderobe. La ediția cu numărul 47 au venit 295 de firme, în scădere cu 12% față de anul trecut. Chiar și așa, Tinimtex rămâne cel mai mare târg de profil din țară. Nici măcar în București nu au loc evenimente de o asemenea amploare. Târgul, organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, în colaborare cu FEPAIUS, se desfășoară pe o suprafață de 8.000 metri pătrați, locația principală fiind pavilionul expozițional. „În țară, dacă un târg adună 50 – 100 de expozanți, e motiv de sărbătoare”, spune Aureliențu Popescu, președintele executiv al Federației Patronatelor din Industria Ușoară (FEPAIUS). În acest an, târgul se desfășoară sub semnul crizei – producția internă a scăzut, din cauza lipsei de comenzi de la partenerii străini, șomajul a crescut, 50.000 de salariați din industrie fiind dați afară în primele două luni din an, în timp ce consumul s-a redus puternic. „Toți comercianții sunt mai temători, dar asta nu înseamnă că trebuie să scazi prea mult prețurile. Eu sunt de părere că prețul trebuie să reflecte calitatea”, spune George Guțu, managerul unei firme de profil. Fără doar și poate, îndemnurile FEPAIUS au avut rezultat. Foarte puține etichete afișează prețuri mai mari de 100 – 150 lei, când vine vorba de tricouri, pantaloni, blugi, bluze, rochii și fuste. Desigur, costumele și hainele de blană sunt ceva mai scumpe, ca întotdeauna. „Sunt și prețuri mici, la produsele de import, la chinezării. Totul este afectat de criză – sunt magazine închise, fabrici care nu mai merg, manageri care sunt nevoiți să dea afară personal. Și noi am restructurat activitatea, altfel n-am fi reușit. În orice caz, este un moment în care se cern valorile. Cei care fac treabă bună vor reuși să rămână în joc”, explică patronul unei firme din Buzău. La această ediție a Tinimtex, cele mai multe firme sunt din județele București (25%), Constanța (15%), Iași (15%) și Arad (10%). Urmează județele Brașov, Neamț și Suceava (5% fiecare) și Hunedoara, Harghita, Sibiu, Covasna, Argeș, Prahova și Brăila (20% în total). Saloanele târgului r Pavilion expozițional parter – confecții textile adulți r Pavilion expozițional etaj – tricotaje, confecții, lenjerie, articole copii, decorațiuni interioare r Perla – confecții textile adulți r Doina – încălțăminte și marochinărie r Victoria – încălțăminte și marochinărie r Tenis Club IDU – confecții piele și blană Program de vizitare r 12 – 15 mai – între orele 10 și 20 r 16 mai – între orele 10 și 16