Preţuri intrate la apă la zeci de terenuri din Constanţa, executate silit!

Prețuri intrate la apă la zeci de terenuri din Constanța, executate silit!

Zeci de constănțeni, fie ei persoane fizice sau juridice, au rămas fără terenurile din proprietate după ce au garantat cu ele diverse împrumuturi pe care nu le-au mai putut achita apoi, ori din cauza diverselor datorii la bănci sau stat. Pe cel mai important site de profil, executări.com, găsim acum de toate, pentru toți. Chiar dacă locuințele se află de obicei în topul bunurilor scoase la licitație, în ultimele zece zile poziția a fost ocupată, la nivelul județului Constanța, de terenuri (multe numai bune pentru ridicat o casă, sau care deja au fundații turnate, sau arabile). Prețurile? Dacă ar fi să ne luăm după părerea potențialilor cumpărători, cam piperate. Specialiștii spun însă că terenurile sunt evaluate la valoarea de circulație, raportată la prețurile medii de piață din localitatea respectivă așadar, odată cu organizarea mai multor licitații pentru același bun prețul poate ajunge, uneori, la un nivel extrem de atractiv.De exemplu, pe 10 iulie, la sediul unui executor judecătoresc din Constanța are loc o licitație publică pentru un teren din municipiul Constanța, din KM 4, spre Poarta 6, de 300 de metri pătrați, pe care însă este turnată și o fundație. Prețul de pornire este de aproape 290.000 lei, fără TVA, ce reprezintă 75% din prețul la care a fost evaluat.Pe 28 iunie, un teren, tot de 300 de metri pătrați, din Năvodari, care are însă și o construcție, are un preț de pornire al licitației de 117.000 lei, preț redus cu 25% față de prețul de evaluare.Și cine caută teren arabil aproape de municipiul Constanța are varian-te, însă prețurile nu sunt chiar accesibile. Pentru 10.000 de metri pătrați licitația pornește de la peste 108.000 euro.Pe de altă parte, la Poarta Albă, localitate destul de aproape de municipiul Constanța, un teren intravilan de aproape 1.200 de metri pătrați poate fi cumpărat cu 76.000 lei, ce reprezintă 75% din prețul la care a fost evaluat.Partea bună pentru cumpărători este aceea că, dacă nici la aceste licitații nu se arată nimeni interesat, prețurile scad cu încă 25 de procente, la următoarea licitație.v v vCe trebuie să facă cei care vor să participe la o licitație, să cumpere unul sau mai multe bunuri scoase la vânzare? Ei trebuie să pună la dispoziția executorului judecăto-resc cel puțin 10% din prețul stabilit pentru licitație, până la începerea acesteia. Scopul instituirii obligației este acela de a se constitui un provizion ce ar urma să fie utilizat la acoperirea eventualelor prejudicii pe care participantul la licitație le-ar provoca (de exemplu dacă își retrage sau modifică oferta înainte ca aceasta să fie adjudecată sau refuză să achite suma la termenul și în condițiile consemnate în procesul verbal de licitație).