Preţuri în ciuda crizei la Confintex

Prețuri în ciuda crizei la Confintex

Încă de ieri dimineață, constănțenii au luat cu asalt târgul național de îmbrăcăminte – încălțăminte „Confintex”. Ajuns la a 48-a ediție, târgul propune o gamă variată de articole pentru iarna 2008 – 2009, la prețuri extrem de mici. Participă circa 140 de firme de profil, producători și importatori, care expun pe o suprafață de 2.500 metri pătrați, în hotelurile Perla, Dacia, Parc și Aurora, din stațiunea Mamaia. În ciuda crizei financiare, expozanții spun că nu au majorat deloc prețurile, punându-și speranțele în interesul mare pentru haine al constănțenilor. „Nici nu am apucat să aranjăm toate produsele în stand, că au și apărut primii cumpărători”, spune, vădit mulțumit, un textilist din Constanța, în timp ce dă restul primului client al zilei. Cei care nu și-au cumpărat încă haine de iarnă au de unde alege. Se găsesc pulovăre (50 – 70 lei), jeanși (30 – 120 lei), geci (250 – 600 lei), fulare și mănuși (maximum 100 lei), plus munți întregi de cizme, bocanci și pantofi, la prețuri care variază între 150 și 550 lei. Nu lipsesc însă nici hainele de piele și blană, pentru cei care dispun de un buget mai generos. În târg, părerile participanților sunt împărțite. Producătorii sunt puțin mai optimiști, întrucât majoritatea contractelor de distribuție se află încă în derulare. „Noi distribuim produse în toată țara, așa că până acum nu am fost afectați prea puternic de criză. Din 2009 va fi mai greu, pentru că angajații cer deja salarii mai mari. În plus, oamenii nu vor mai avea la fel de mulți bani și vor alege probabil chinezismele”, spune Camelia Albu, manager al firmei de încălțăminte „Alinca Grup”. Pentru comercianți, situația este mai dificilă, întrucât ei se confruntă deja cu o scădere a cererii. „În ultimii ani, a fost din ce în ce mai greu. Materia primă, pe care o importăm din Italia, s-a scumpit progresiv, dar prețurile a trebuit să le menținem la cam același nivel, pentru a putea face vânzare”, spune Adela S., patroana unei firme din Galați. Mulți expozanți sunt relativ noi pe piața textilelor și încălțămintei, făcându-și debutul în 2007 sau 2008. „Până anul trecut, am funcționat doar ca unitate de producție pentru o firmă din Germania. De-abia din 2008 am început să producem propriile colecții”, spune managerul unei firme de confecții. În acest an, organizatorii (Camera de Comerț Constanța și FEPAIUS) estimează o „prezență” de circa 10.000 vizitatori. De altfel, numărul firmelor participante a crescut, față de 2007, de la 100 la 140. Programul de vizitare a târgului este următorul: între 10 și 19, în perioada 13 – 15 noiembrie, și între 10 și 16, pe 16 noiembrie.