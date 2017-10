Preţul unei vacanţe de sărbători, în România, a crescut cu 10%

Prețul unei vacanțe de sărbători, în România, a crescut cu 10%

Prețurile ofertelor de vacanță pentru sărbătorile de iarnă nu sunt influențate de criza financiară. Agenții economici ce activează în sectorul turistic din România au majorat prețurile în medie cu 10%, în acest an, față de aceeași perioadă a anului 2007. „Prețurile ofertelor interne au crescut, însă nu considerabil. Media ar fi de 10%. Sigur, există oferte ce au suferit modificări semnificative, dar și hoteluri care nu au schimbat prețul și au aceleași oferte ca și cele din 2007 - 2008", a declarat Alexandru Ilie, agent de turism local. Astfel, patru nopți de cazare, în perioada 29 decembrie 2008 - 2 ianuarie 2009, în Valea Prahovei, la un hotel de patru stele, cu mic dejun și masă de revelion incluse, costă cel puțin 500 de euro, cu până la 40 - 50 de euro mai mult, față de oferta de Revelionul 2007 - 2008. Hoteluri precum Alpin, din Poiana Brașov nu au făcut modificări, în ceea ce privește prețul, în comparație cu perioada de iarnă 2007 - 2008, oferta ultra all-inclusive (ceea ce înseamnă și plimbare cu telescaunul, acces la piscină, saună uscată, saună umedă, sală de fitness, jacuzzi) situându-se între 800 - 1000 de euro pentru cinci nopți de cazare. „Pentru ofertele externe, prețurile nu au suferit modificări. Marea majoritate a ofertelor de vacanță din Europa au rămas aceleași”, a precizat Alexandru Ilie. Trei nopți de cazare, cu mic dejun și masă de revelion incluse, la un hotel de patru stele, în Balcik, Bulgaria, costă cu mult mai puțin decât o ofertă asemănătoare, de pe Valea Prahovei: în medie 200 de euro. Însă dacă doriți să vă petreceți Revelionul, în stațiunea Nisipurile de Aur, din Bulgaria, trebuie să dați cel puțin 400 de euro, la un hotel de cinci stele. Alte locații externe, precum Croația, Ungaria sau Austria nu au incluse în oferte, cina de revelion, care costă 130 - 135 de euro, în plus pe lângă pachetul standard. Astfel, șapte zile de vacanță, cu transport și cina incluse, (două nopți de cazare în Budapesta și patru nopți petrecute pe Coasta Dalmației, inclusiv Revelionul) costă 400 de euro. Ofertele din Budapesta sunt mult mai accesibile pentru românul de rând și au un preț mediu de 200 de euro, pentru o vacanță de patru zile, la un hotel de trei - patru stele. Antalya are o ofertă specială de sărbători. Un pachet ultra all-inclusive, de șase nopți de cazare la un hotel de cinci stele costă aproximativ 700 de euro. De asemenea, Austria poate prezenta interes pentru românii ce preferă locațiile externe. Hotelurile de patru stele, din zona Tirolului sau regiunea Baden cer 500 de euro, pentru un sejur de patru zile, cu mic dejun inclus, în perioada sărbătorilor de iarnă. Agenții de turism iau în calcul și apariția de reduceri pe ultima sută de metri, pentru ofertele de Crăciun și Revelion. „Mulți agenți economici din turism au început să facă reduceri semnificative pentru pachetele de revelion, pentru că nu au reușit să-și vândă produsele”, a mai declarat Alexandru Ilie.