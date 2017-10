Preţul ţiţeiul creşte sub impactul iernii geroase

La bursă

Prețul țițeiul crește sub impactul iernii geroase

Începutul anului 2009 a adus o schimbare în evoluția prețului petrolului în ringul burselor de mărfuri. După cum se cunoaște, de la mijlocul lunii iunie 2008, cotațiile barilului de petrol au scăzut de la 145 de dolari la 33 de dolari, la finalul lunii decembrie. Iată că acum, în primele zile ale lui ianuarie 2009, tendința s-a inversat. Ieri, bursa din Londra anunța o cotație de 46,63 de dolari pe baril, iar cea din New York, 48,81 de dolari pe baril. Cum se explică această bruscă schimbare? Declinul cotațiilor petroliere în 2008 avusese loc pe fondul adâncirii și extinderii crizei economice la nivel global. Odată cu restrângerea consumului și producției de bunuri și servicii, cererea de petrol s-a contractat, în condițiile în care oferta era mult mai mare. Bursele au fost primele care au reflectat decalajul dintre cerere și ofertă prin scăderea dramatică a cotațiilor. Afectați de scăderea prețurilor, producătorii de țiței și-au diminuat continuu livrările pentru a echilibra cele două forțe ale pieții și, după cum arată evoluția cotațiilor bursiere, ca urmare a acestei politici, la începutul acestui an, s-a ajuns la un punct în care cererea de țiței a început să devanseze oferta. Pe de altă parte, avem de a face și cu un consum mai mare de țiței, la început de an. Acesta nu este generat de relansarea economiei globale. Dimpotrivă, ea își continuă declinul. Iarna grea, care a lovit numeroase regiuni ale lumii, a dus la creșterea cererii de petrol, în special pentru sectorul casnic.