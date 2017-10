Prețul petrolului, sub pragul psihologic de 40 dolari barilul

Ştire online publicată Luni, 24 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Petrolul își continuă luni scăderea si coboară sub pragul psihologic de 40 de dolari barilul.Investitorii sunt îngrijorati de temerile privind economia chineză și de oferta de petrol mult mai mare decât cererea, scrie Capital.ro.Cotatia unui baril de țitei WTI cu livrare în octombrie a ajuns la 39,41 dolari, după ce scăzuse până la 39 de dolari, minima zilei. Petrolul Brent, referinta europeana a petrolului, s-a devalorizat pâna la 44,55 dolari, potrivit sursei citate.Cotația petrolului a scazut în timpul ședintei de tranzactionare de vineri de la New York sub 40 de dolari barilul pentru prima dată în ultimii șase ani și jumătate, dar a reusit sa incheie peste acest prag psihologic, la 40,45 de dolari.