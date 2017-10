Preţul grâului a scăzut. Se ieftineşte pâinea?

Prețul grâului a scăzut. Se ieftinește pâinea?

Președintele Patronatului Român din Industria de Morărit și Panificație (ROMPAN), Aurel Po-pescu, a precizat, ieri, că pâinea s-ar putea ieftini în perioada următoare. „Este posibil să mâncăm o pâine mai ieftină deoarece prețul făinii a scăzut cu 30 de procente, iar grâul a ajuns la 750 de lei/tonă. Recolta de grâu din acest an este de o calitate excepțională. Totul depinde de cum se vor aproviziona morarii. Dacă prețul făinii va scădea sub 750 de lei pe tonă este posibil să asistăm și la o ieftinire a pâinii“, a spus Popescu. Potrivit președintelui ROMPAN, stocurile de materie primă sunt suficiente până după sărbătorile de iarnă. În plus, prețul grâului va mai înregistra o scădere deoarece și Rusia a ieșit cu cantități semnificative la export: „Morarii s-au grăbit să își facă aprovizionările cu materie primă deoarece nu au vrut să aibă probleme în iarnă. Rusia a ieșit la export foarte puternic, iar ei vând tona de grâu cu 230 de dolari, în timp ce exportatorii români vor să vândă cu 230 de euro tona. În aceste condiții, exportul nostru nu merge, iar dacă nu îl dau la export și nici pe piața internă, vor fi nevoiți să reducă prețurile“.