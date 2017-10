Preţul cerealelor s-a menţinut la cote scăzute şi în 2009

În ciuda unui an agricol slab,

Prețul cerealelor s-a menținut la cote scăzute și în 2009

Pe lângă producții agricole mici, fermierii s-au lovit în 2009 și de problema prețurilor scăzute la cereale. Dacă în 2008, procesatorii puneau valoarea scăzută a grâului și porumbului pe seama supraofertei, în 2009, ei au dat vina pe calitatea slabă a cerealelor. Astfel, la mijlocul acestei luni, prețul grâului în Portul Constanța este de 179,19 dolari pe tonă, în scădere față de sfârșitul lui noiembrie, când valoarea era de 201 dolari pe tonă. La începutul anului 2009, o tonă de grâu costa 200 dolari pe tonă. Maximul din acest an a fost atins în luna martie, când prețul a fost de 240 dolari pe tona de grâu. Cea mai scăzută valoarea a fost de 166,07 dolari pe tonă, în mai 2009. De asemenea, porumbul se vinde în această perioadă, în port, cu 182,3 dolari pe tonă, în creștere față de valorile ultimelor trei luni. Vânzătorul a scos cel mai bun preț din 2009 în luna ianuarie, când tona de porumb era de 204,95 dolari pe tonă. De atunci, prețul a scăzut atingând, în februarie, minimul acestui an, de 152,18 dolari pe tonă. Nici pe principalele piețe reprezentative din România, situația nu este mai roză. Deși leul s-a depreciat de la începutul acestui an, cu aproape 20 de bani, în raport cu euro, vânzătorii de grâu nu obțin venituri mai mari în moneda autohtonă, din cauza scăderii prețurilor în euro. Totuși, în ultima perioadă, intrarea în vigoare a măsurilor de intervenție ale statului, pe piața cerealelor a stabilizat valoarea grâului și porumbului la aproximativ 100 euro pe tonă. Grâul de panificație se vinde cu 103,25 euro pe tonă (438,96 lei pe tonă), în Banat, 124,6 euro (455,54 lei) pe tonă în Oltenia și 107,15 euro (455,52 lei) pe tonă în Muntenia, în această perioadă. În ianuarie 2009, prețul grâului era de 124,24 euro (504,79 lei) pe tonă în Banat, 139,57 euro (567,07) lei pe tonă în Oltenia, respectiv 112,5 euro (457 lei) pe tonă în Muntenia. Prețul mediu al tonei de porumb, la sfârșitul anului 2009, este de 96,71 euro (411,14 lei) în Banat, 103,97 euro (442 lei) în Oltenia și 104,93 euro (446 lei) în Muntenia. Pe burse internaționale de mărfuri, prețurile cerealelor continuă să crească în acest sfârșit de an. Astfel, prețul grâului pe bursa din Londra este de 177,26 dolari pe tonă, în creștere cu aproape 5 dolari, comparativ cu începutul lunii noiembrie. La bursa din Chicago, grâul are o cotație de 197,22 dolari pe tonă, cu peste 15 dolari mai mult față de luna trecută. Prețul porumbului la aceeași bursă este de 147,13 dolari pe tonă.