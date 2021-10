Preţul carburanţilor la pompă a explodat! Unde se vinde cea mai ieftină benzină în Constanța

De la începutul anului 2021 preţul carburanţilor la pompă a escaladat ajungând în luna octombrie ca litrul de benzină să fie mai scump cu 20%. Accelerarea preţurilor a început un ritm susţinut din luna mai, când la două, trei zile preţul s-a majorat constant cu câţiva bănuţi. „Nu ştiu unde vom ajunge în ritmul ăsta şi pe ce bază zilnic se scumpeşte benzina. Eu am firmă şi am mai multe maşini care alimentează pe rând, la câteva zile. Am constatat că acum dau mai mult cu 50 de lei pentru un plin decât dădeam în luna mai. Partea proastă este că asta se răsfrânge şi asupra preţurilor la celelalte produse, care s-au scumpit şi ele aproape dublu, mai ales la alimente”, a declarat șoferul Iulian Tudor. Dacă situaţia va continua aşa este posibil ca la sfârşitul lunii să dăm pe un litru de benzină sau motorină șapte lei. Economiştii dau vina pe marii producători care au scumpit barilul de petrol la 80 de dolari, cel mai mare nivel din ultimii trei ani. La aceasta se adaugă şi creşterea preţurilor gazelor naturale care au urcat şi cu 300% în acest an, din cauza unor probleme de aprovizionare şi a producţiei reduse de alţi combustibili care ar fi echilibrat piaţa. „În ultimele trei săptămâni, preţurile celor patru tipuri de carburant s-au majorat cu 7 până la 20 de bani pe litru. Acum, nu cred că mai găsiţi la vreo staţie de benzină carburanţi sub şase lei. Iar carburanţii premium, cu siguranţă, vor sări de şapte lei până la sfârşitul anului”, ne-a spus Matei Popovici, angajatul unei benzinării.Am făcut şi noi un tur prin municipiul Constanța ca să vedem unde se vinde cea mai ieftină benzină. Astfel, găsiţi combustibil standard între 6,03 lei/litru la benzinăriile Petrom şi cea mai scumpă la 6,43 lei/litru la OMV. De asemenea, cu 6,08 lei/litru o comercializează staţiile Lukoil din oraş, iar benzinăriile Mol o vinde cu 6,14 lei/litru. Rompetrol vinde benzina standard cu 6,15 lei/litru. Pentru benzina premium, preţul pe litru variază între 6,23 la benzinăria Lukoil şi 7,05 vândută de OMV. Mai găsiţi benzină superioară la Petrom cu preţuri care se situează între 6,51 şi 6,71 cum ar fi pe strada Soveja şi bulevardul Mamaia. Iar Rompetrol o comercializează cu prețuri cuprinse între 6,63 şi 6,78 lei/litru. Litrul de motorină standard are prețuri cuprinse între 5,97 şi 6,23. Petrom are motorina standard de la 5,97 la 5,99, Lukoil o vinde cu prețuri cuprinse între 6,01 şi 6,17, benzinăria Mol cu 6,05. Rompetrol comercializează motorina standard cu 6,08 iar OMV cu preţul de 6,23. Motorina superioară se vinde cu prețuri cuprinse între 6,32 şi 6,73 pe litru. Cine alimentează cu GPL are de ales prețuri de la 2,80 la benzinăria Rompetrol şi 3,27 la staţia Mol. Oricum, costurile nu rămân pentru mult timp neschimbate, aceasta fiind situaţia din 10 octombrie 2021. Rămâne de văzut cu cât vor creşte preţurile până la sfârşitul anului.