Președintele Croației dezbate la CCIR consolidarea relațiilor economice bilaterale

Ştire online publicată Marţi, 03 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în colaborare cu Camera de Economie a Republicii Croația, a organizat marți, 3 octombrie 2017, la CCIR Business Center, Forumul de Afaceri Bilateral România – Croația. Evenimentul a fost marcat de prezența E.S. Președintele Republicii Croația, dna. Kolinda Grabar-Kitaroviæ, și a E.S. Președintele României, dl. Klaus Iohannis.Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a felicitat în deschiderea evenimentului partenerii croați pentru interesul de a dezvolta noi parteneriate și oportunități economice între România și Croația. Președintele României a precizat că „în ultimii ani, România a înregistrat performanțe economice notabile, prin rate record de creștere economică în spațiul european, dar și printr-un volum cu circa 30% mai mare al fluxului de investiții străine în 2016, ceea ce confirmă atractivitatea mediului economic românesc. (…) În planul relațiilor economice bilaterale, ultimii ani au consemnat un moment de referință în dinamica fluxurilor comerciale, prin atingerea celui mai înalt nivel din perioada post-criză, care s-a apropiat de pragul de 300 de milioane de euro”. Președintele Klaus Iohannis a amintit, cu această ocazie, domeniile tehnologiei de vârf, domeniile inovatoare precum IT-ul, unde „România înregistrează ritmuri accelerate de creștere în ultimii ani, cu o pondere în PIB a sectorului de circa 6%, în creștere. Totodată, este important să consolidăm cooperarea energetică regională, în acord cu principiile Uniunii Energetice și cu exigențele securității energetice europene”. În privința cooperării energetice, Președintele României a amintit de gazoductul BRUA și de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării.E.S. Președintele Republicii Croația, dna. Kolinda Grabar-Kitaroviæ, a declarat în cadrul forumului că „economia este una dintre legăturile prietenoase dintre Croația și România. Prin economie putem aprofunda și lărgi colaborarea noastră. (…) Comunitățile noastre de afaceri beneficiază de un parteneriat economic reciproc și avantajos care încearcă, într-adevăr, să îmbunătățească și să consolideze relațiile noastre. (…) Împărtășim eforturi comune cu privire la implementarea unor noi pași economici. Am făcut progrese considerabile în acest sens, economia este într-o creștere continuă, ceea ce se reflectă într-o serie de indicatori, mai ales în reducerea șomajului. România se profilează într-o țară investițională atractivă, fapt ce denotă, din punct de vedere social, stabilitate economică. (…) Scopul nostru este să prezentăm astăzi tot ce putem oferi României, să schimbăm idei, să dezvoltăm noi relații care vor întâlni parteneriatul nostru și economiile noastre. Parteneriatul acesta are un potențial considerabil de creștere, mai ales în domenii cheie, cum ar fi: industria de apărare, tehnologia informatică, transport, infrastructură și turism”.Președintele CCIR, dl. Mihai Daraban, a amintit acordul de colaborare recent semnat la Zagreb, cu Camera de Comerț Economică a Croației, și a subliniat și cu această ocazie rolul Camerelor de Comerț, abilitate printr-o lege organică, de a aduce față în față decidentul politic și mediul de afaceri, cum s-a întâmplat și în cazul prezentului forum de afaceri. „Vreau să salut inițiativa doamnei Președinte pentru proiectul Alianța Celor 3 Mări. Avem speranța că în situația în care infrastructura logistică se va dezvolta pe acest proiect, țările participante își vor dubla PIB-ul. Totodată, considerăm foarte important Coridorul nr. 7 European – Dunăre, pe care dorim să îl capacităm la nivelul Rinului și să fim în conformitate cu acordurile de mediu de la Paris”, a mai declarat dl. Daraban.Președintele Camerei Economice din Croația, dl. Luka Buriloviæ, a declarat în cadrul forumului că „după o ușoară scădere în schimburile comerciale dintre Croația și România în 2016, în primele 6 luni din 2017 am avut o creștere de 25%. Există un potențial enorm pentru îmbunătățirea relațiilor, cu precădere în următoarele domenii: transport și infrastructură, energie, tehnologia informației și comunicațiilor, industria apărării, construcții de nave, turism, parteneriate strategice și joint venture pe terțe piețe. Forumul de astăzi este primul eveniment major după Protocolul de Cooperare dintre CCIR și Camera Economică din Croația semnat în iunie a.c. în Zagreb, în timpul vizitei oficiale a prim-ministrului României în Republica Croația. Obiectivul principal al protocolului este să întărim cooperarea dintre instituțiile noastre și, de asemenea, dintre companiile croate și cele românești”.Evenimentul a reprezentat o excelentă oportunitate pentru companiile românești de a participa la întâlniri business to business cu exponenți relevanți ai mediului de afaceri din Croația, din domenii precum: industria de apărare, componente auto, construcții civile și industriale, energie, industria textilă, operatori portuari și shipping și logistică.