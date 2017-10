Preşedintele BNS i-a cerut premierului Ungureanu „să facă curăţenie la CNAPMC“

1

catre autoritatile statului: Va rugam sa aplicati legea si pentru acest POPA,chiar daca este sustinut la nivel inalt. El motiveaza ca foloseste casele de avocati in procese!Un asemenea caz este si cel al Podului de la km 0+540,cu reprezentare casa Frunza!Treaba sta cam asa :sefii juridicului din Companie fac documentatia impreuna cu serviciile tehnice,iar casa Frunza se duce in instanta;o mai mare magarie nu am mai vazut ca aceasta spalare de bani!Dar sa enumeram doar cateva plati facute catre avocati:Folosirea cu rea credinta ,a surselor financiare ale Companiei,intr-un scop contrar intereselor acesteia,si in folosul propriu al directorului general prin : -incheierea unor contracte de servicii de asistenta juridica cu casele de avocati Frunza,Banu Raclaru Nasta,Gherbovan-Silinesti,desi in structura organizatorica a Companiei,in cadrul compartimentelor functionale din subordinea directorului general,se afla Seviciul juridic si contencios cu doua birouri : -birou consultanta legala ; -birou litigii si negocieri contencioase ; Plati,catre casa de avocati Gherbovan Silinescu: -OP nr.32103/22.11.2010-21.700,00 lei -OP nr.32279/17.12.2010-21.700,00 lei -OP nr.32785/09.03.2011-78.735,66 lei Plati catre casa de avocati Banu Raclaru si Nasta -OP nr 34589/19.10.2011-64.201,75 -OP nr.35297/13.01.2012-43.050,82 Plati catre casa de avocati Frunza si Carmen: -OP nr.32921/30.03.2011-24577,43 lei -OP nr.35414/30.01.2012-56.601,85 lei -OP nr.35687/05.03.2012-53983,40 lei -OP nr 32921/15.03.2011-24557.43 lei Totodata este de retinut ca baiatul directorului Popa lucreaza la casa Frunza! Are interese contrare intereselor companiei : -A cheltuit resurse pe repararea si dotarea Centrului de Pregatire de la Paraul Rece,desi acele cheltuieli nu erau necesare,in legatura cu schimbarea centralei termice(8000 euro),inlocuirea gardului,inlocuirea acoperisului,etc. Ulterior ,terminarii acestor lucrari a inchis centrul de pregatire iar salariatii programati la pregatire profesionala au cheltuit sume mari cu cazarea in diferite locatii de la Busteni,Predeal etc.,motivatia acestuia fiind ca centrul nu are apa !!!! Voi reveni afaceri in port de la salariatii (08:06:44 25 Aprilie 2012) Sa vedem cum gestioneaza Popa lucrarile de investitii si in ce rahat vrea sa bage Compania; Redau scisoarea pentru consiliul de administratie din aprilie ce urma sa se tina!: Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta Serviciul Dezvoltare Achizitii Publice Avizat Director General Andrei Aurelian POPA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Propunere privind asigurarea co-finantarii necesare finalizarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces în Portul Constanta” I. Informare privind stadiul implementarii obiectivului de investitii Proiectul „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces în Portul Constanta” este finantat prin Programul Operational Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene si de la bugetul statului, în conformitate cu Contractul de finantare nr. 18/11.09.2009 (nr. CCi 2007RO161PO003, cod proiect POST/2009/2/3/001, cod SMIS: 7594). Stadiul fizic al lucrarilor, supervizate de Consultant, executate pâna la data de 31.03.2012 si prezentate de Constructor în vederea decontarii ca situatie de lucrari, este urmatorul: Lucrari executate 1.1 Drumuri - s-a executat terasamentul drumului pe urmatoarele tronsoane: • de la Km 0+00- Km 0+390, pe drumul existent deviat ( Poarta 9-Poarta 7) • de la Km 0+300- Km 1+140, pe drumul de nord • pe prelungirea variantei ocolitoare, pe o lungime de 68 ml - s-a executat stratul echivalent de balast alcatuit din amestec “optimal piatra sparta”, pe zona cuprinsa între Km 0+780 - Km 1+140 ( stabilizare la nivelul stratului de forma) , în scopul conservarii lucrarii pâna la reluarea acesteia. • s-a executat un podet, tip C2 de la Km 21+802, pe varianta ocolitoare ( s-au montat cadrele prefabricate, aripile , s-a executat hidroizolatia si drenul) • s-a executat prelungirea podetului existent, prin montarea a 3 cadre prefabricate tip C3 si a aripilor • s-a executat o consolidare în zona intersectiei de tip giratie cu varianta ocolitoare ( km 0+635 – Km 0+672), respectiv zid de sprijin din elemente prefabricate ( h=3,65 m) din beton – L= 37 ml • s-a executat Parcarea de la P7 în suprafata de 4.867,98 mp • s-a executat din Parcarea de la Poarta 10 Bis suprafata de 2.100 mp 1.2 Pod rutier P od hobanat • Suprastructura: - s-a executat tronsonul 1 curb, de 57 m al tablierului metalic, cu o greutate de 610 tone, care se afla în faza de receptie a cordoanelor de sudura (aproximativ 80% receptionate) - La tronsonul 1 drept, de 57 m ( mal stâng) al tablierului metalic, cu o greutate de 581tone, cele 22 de subansamble componente au fost transportate pe platforma de premontaj în vederea cuplarii. Totodata, s-au debitat piese structurale aferente tuturor subansamblurilor aflate în diverse stadii de prelucrare. Materialele achizitionate (tabla) necesara pentru confectionarea tablierului, precum si elementele deja confectionate ( tronsonul 1 curb si tronsonul 1 drept) se afla în custodia subantreprenorului TIGITRANS Constanta, conform Protocol de decontare a tablierului metalic al suprastructurii nr.1094/18.11.2011 si Proces verbal custodie nr.14.654/15.11.2011( între CN APM SA si SC Apolodor SA ) , Proces verbal de custodie încheiat între SC Apolodor Com Impex si TIGITRANS SRL si Confirmarea de catre TIGITRANS a cantitatilor de materiale existente în custodie la data de 31.12.2011. Situatia materialelor aflate in custodia Subcontractorului de specialitate a fost reconfirmata in data de 04.04.2012. • Infrastructura La pilonul 1 (mal stâng) - piloti forati : s-au executat 60 buc /finalizat - radier: armat si turnat beton/finalizat La pilonul 2 (mal drept) - piloti forati : s-au executat 61 buc /finalizat - radier: armat si turnat beton/finalizat Pila culee P8 - piloti forati : s-au executat 22 buc /finalizat Pila culee P9 - piloti forati : s-au executat 22 buc /finalizat La viaductul mal stâng - Culeea C1: s-au finalizat urmatoarele elemente: piloti forati (14 buc), radier, elevatie, cuzineti, zidul întors, zidul de garda si dalele de racordare cu terasamentul. - Pila 1: s-au executat piloti forati (14 buc), radierul si elevatia inclusiv bancheta cuzinetilor - Pila 2: realizata partial devierea de utilitati - Pila 3, Pila 4, Pila 5, Pila 6, Pila 7 sunt finalizate. - La deschiderile 4, 5, 6 (între P3-P4, P4-P5, P5-P6) s-a finalizat montajul grinzilor prefabricate de 33 ml h=1,80 m - (2 x 6 buc) si solidarizarea prin executia antretoazelor de capat. - La deschiderile 6 -7 (între P5-P6 si P6-P7) s-au pretensionat pe standul de prefabricate tronsoanele de grinzi de 33 ml h=1,80 m (2 x 6 buc) furnizate de Dunapref. - 12 grinzi prefabricate monolitizate asezate pe standuri La viaductul mal drept - Pilele 10,11,12,13,14,15,16: sunt finalizate - La culeea C2; s-au finalizat urmatoarele elemente: piloti forati (14 buc), radier, elevatie, cuzineti 1.3 Constructii civile poarta 7 si 10 bis POARTA 7 este finalizata si a fost predata spre folosinta POARTA 10 bis - S-au finalizat lucrarile de structura de rezistenta, arhitectura interioara si închideri exterioare, instalatii interioare (termice, electrice, ventilatie, sanitare, apa si canalizare). 1.4.Devieri /mutari retele utilitati -s-a executat devierea conductei de alimentare cu apa RADIONAV pHD Dn 63 mm - s-a executat devierea retelei electrice LEA 0,4 Kv RADIONAV - s-a executat devierea conductei apa RAJA Dn 150 mm - s-a executat devierea conductei din PAFSIN d=250 mm 1.5 organizare santier - dig tehnologic lac Agigea aferent viaduct sud - drumuri tehnologice de acces la lucrare Stadiul financiar centralizat: Pentru Contractul 1 de executie lucrari (Obiect 1 – Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces) pâna la data de 31.03.2012 s-a decontat suma de 62.070.940,14 lei (inclusiv TVA), reprezentând 61,33% din total contract. Aceasta suma reprezinta avansul de 10% acordat conform contractului, decontarea situatiilor de lucrari 1-17, actualizari de preturi utilizând formula de escaladare, precum si aplicarea deducerilor de 5% retineri banesti reprezentând garantii. Pentru Contractul nr. 2 asistenta tehnica (Consultant SC Poyry Romania SRL), suma decontata pâna la 31.03.2012 a fost de 3.256.748,28 lei (inclusiv TVA), reprezentând 75,18 % din total valoare contract, platile efectuate incluzând de asemenea si sume pentru proiectarea aferenta Obiectului 2 (bretea de conectare cu DN 39). Taxe avize si comisioane bancare: s-a decontat suma de 252.834,50 lei (inclusiv TVA). Stadiul demersurilor întreprinse pentru promovarea noilor indicatori tehnico – economici Documentatia de avizare aferenta proiectului tehnic adaptat la natura terenului de fundare, întocmita de Proiectant si supusa avizarii în Consiliul Tehnico Economic al M.T.I, a fost însotita de expertize tehnice, elaborate de experti tehnici autorizati, cu autoritate profesionala în domeniu, care au concluzionat ca o serie de factori care au condus la necesitatea adaptarii solutiei tehnice initiale la conditiile din teren au avut un caracter imprevizibil, actualele modificari tehnice neputând fi anticipate la data elaborarii proiectului. Dupa avizarea solutiei tehnice modificatoare a podului rutier hobanat în CTE al CN APM SA si al MTI, inclusiv a noilor indicatori tehnico economici ai obiectivului, aceasta a obtinut avizul favorabil nr. 189/10.010.2011 al Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte. Conform listelor de cantitati revizuite de catre Proiectant si completate cu preturi de catre Constructor, se constata ca adaptarea proiectului tehnic initial la natura terenului de fundare prin modificarile mentionate mai sus, conduc la depasiri estimate ale valorii contractate de aprox 45 -50%, iar ale valorii indicatorilor tehnico - economici aprobati initial de cca. 20%. Pana în prezent s-a revizuit documentatia necesara promovarii Hotarârii de Guvern de aprobare a noilor indicatori tehnico economici si de declansare a procedurilor de expropriere, în conformitate cu solicitarile Directiei Juridice din M.T.I, iar în data de 03.04.2012 s-a transmis directiei coordonatoare întreaga documentatie aferenta, respectiv proiectul de hotarâre de guvern, nota de fundamentare, anexele continând noii indicatori tehnico economici ai obiectivului, lista imobilelor proprietate privata ce fac obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate proprie, amplasamentul lucrarii si culoarul de expropriere, rapoartele de evaluare, etc. In data de 05.04.2012 proiectul de Hotarare de Guvern mentionat a fost transmis pe circuitul de avizare la Ministerul Dezvoltarii, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice, urmand ca estimativ pana la sfarsitul lunii aprilie 2012 sa se aprobe Hotarea de Guvern. În data de 23.11.2011 reprezentantii Inspectoratului de Stat în Constructii au efectuat o inspectie în santier, având ca obiective controlul existentei si a conformitatii documentelor de autorizare, de proiectare si de calitate în executie, examinarea conformitatii executiei cu prevederile proiectelor, standardelor si normativelor tehnice, procedurilor sau caietelor de sarcini, verificarea efectuarii înregistrarilor privind executia si calitatea lucrarilor. S-a inventariat stadiul fizic de realizare a constructiei si s-a constatat ca lucrarile executate nu au respectat proiectul tehnic initial ce a stat la baza autorizatiei de construire nr. 22/10050 din data de 01.07.2010, fapt ce contravine prevederilor Legii 50/1991. Ca urmare, I.S.C. a dispus oprirea executarii lucrarilor, a sanctionat Antreprenorul cu amenda si a acordat termenul de 23.01.2012 pentru intrarea în legalitate, respectiv obtinerea autorizatiei de construire aferenta noului proiect tehnic modificat în executie. În data de 14.03.2012 a avut loc la sediul CN APM SA o întalnire informativa cu conducerea ISC Constanta, care si-a exprimat nemultumirea cu privire la nerezolvarea problemelor semnalate prin Procesul Verbal de inspectie nr. 667/23.11.2012, respectiv neobtinerea autorizatiei de construire. Beneficiarul a informat reprezentantii ISC asupra demersurilor întreprinse pentru promovarea hotarârii de guvern. În cadrul sedintei de lucru, Consultantul a explicat ca sunt lucrari care nu pot fi sistate, fara asumarea unor riscuri, deoarece acestea tin de partea de stabilitate a lucrarii (ex: grinzile tip beton prefabricat trebuie monolitizate si precomprimate transversal). Pachetul de grinzi este proiectat sa aiba o stabilitate la sarcini seismice, numai dupa monolitizarea si precomprimarea transversala a fasciculelor din antretoaze. De asemenea exista riscul de coroziune a armaturii din zonele de monolitizare, unde diametrele armaturilor sunt mici (8 mm), ceea ce ar face imposibila folosirea ulterioara a tronsoanelor respective. În acest sens, Consultantul a mentionat faptul ca în prezent Constructorul executa pe santier lucrari de punere în siguranta a lucrarilor deja executate, precum si de consevare a celor existente, lista acestora fiind stabilita de comun acord cu Proiectantul ca fiind absolut necesare a se executa (adresa Search nr. 4637/05.12.2011). In data de 04.04.2012, consultantul Poyry a solicitat Inspectoratului de Stat in Constructii extinderea perioadei de intrare in legalitate, respectiv obtinerea autorizatiei de construire, pana la 30.04.2012, avand in vedere etapele parcurse pana in prezent pentru promovarea propunerii de Hotarare de Guvern. În cadrul întâlnirii cu Autoritatea de Management a POS-T, reprezentantii CN APM SA au precizat ca prin demersurile întreprinse, expertizele comandate si eforturile depuse pentru continuarea implementarii acestui obiectiv de investitii, precum si în urma verificarilor efectuate, considera ca sunt îndeplinite, în mod cumulativ, toate conditiile aplicarii art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006 în vederea contractarii lucrarilor aditionale care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare a fi realizate în vederea finalizarii obiectivului de investitii de utilitate publica „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare – Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces în Portul Constanta”. CN APM SA a solicitat prin adresa nr. 28/05.01.2012 punctul de vedere al Autoritatii de Management cu privire la eligibilitatea costurilor suplimentare ale investitiei pentru achizitionarea lucrarilor/cantitatilor aditionale care nu au fost incluse în contractul initial aferent executiei lucrarilor Obiectului 1, în cazul derularii procedurii de achizitie publica „negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare” în conformitate cu art. 252 lit. j) din OUG 34/2006. Având în vedere cele mai sus mentionate, precum si documentele analizate, opinia Autoritatii de Management a POS-T este urmatoarea: pentru lucrarile suplimentare justificate aferente Obiectului 1, Beneficiarul CN APM SA trebuie sa se limiteze, în cadrul finantarii aprobate, la 20% din valoarea contractata cu Antreprenorul General (aprox 4 mil. euro), restul costurilor neacoperite prin contractul de finantare necesare finalizarii obiectivului, ramân în sarcina Beneficiarului CN APM SA, care va întreprinde demersuri pentru identificarea surselor de finantare. De asemenea în conformitate cu Hotarârea C.A. nr. 12, punctul 7, lit. b) s-au derulat procedurile de angajare a unei case de avocatura pentru obtinerea unei opinii legale în vederea definirii responsabilitatilor proiectantului prin analiza raspunderii acestuia în raport cu prevederile contractului, dispozitiilor legale aplicabile si expertiza extrajudiciara întocmita asupra cauzelor care au condus la situatia existenta, precum si pentru reprezentarea intereselor CN APM SA în raporturile cu proiectantul, consultantul, antreprenorul, contractul de consultanta juridica fiind atribuit S.C.A Frunza si Asociatii, conform prevederilor legale. În vederea respectarii obligatiei legale de îndeplinire a procedurii concilierii prealabile actionarii în judecata, CNAPM S.A. prin S.C.A. Frunza si Asociatii a formulat convocare la conciliere adresata S.C. Search Corporation S.R.L. privind pretentiile invocate de CN APM S.A. Constanta rezultând din executarea Contractului de servicii de proiectare nr.33/2006. În data de 05.03.2012 a fost încheiat procesul verbal de conciliere directa înregistrat la CNAPM S.A. sub numarul nr.7253/05.03.2012, prin care partile au agreat faptul ca nu se poate realiza stingerea diferendului pe cale amiabila. Urmare constatarii imposibilitatii solutionarii diferendului pe cale amiabila, CNAPM S.A. a actionat în judecata S.C. Search Corporation S.R.L. solicitând: - Obligarea pârâtei la plata sumei de ¬33.370.89 Lei, reprezentând garan?ia de buna aplicabilitate, în cuantum de 5% din valoarea totala a Contractului nr. 33/2006; - Obligarea pârâtei la plata sumei de 133.482 Lei, reprezentând contravaloarea penalita?ilor pentru neexecutarea în termen, de catre pârâta, a obliga?iilor asumate prin Contractul nr. 33/2006, calculate pâna la data introducerii prezentei cereri si în continuare pâna la pronun?area hotarârii irevocabile; - Obligarea pârâtei la plata sumei de 49.591.200,78 Lei, inclusiv TVA, reprezentând valoarea cu care a fost majorat pre?ul ini?ial al Contractului nr. 13543/2010 încheiat între C.N. A.P.M. S.A. Constanta si S.C. Apolodor Comimpex S.R.L.; - Obligarea pârâtei la plata sumei de 2.175.000 Lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului suferit de subscrisa, calculat pâna la data introducerii prezentei cereri si în continuare pâna la data pronuntarii hotarârii irevocabile, ca urmare a întârzierii finalizarii lucrarilor de construc?ie cauzata de elaborarea de catre pârâta a Proiectului Tehnic ini?ial neconform caracteristicilor terenului de fundare; - Obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecata. Cererea de chemare în judecata promovata în contradictoriu cu S.C. Search Corporation S.R.L. face obiectul dosarului nr. 2864/118/2012 aflat pe rolul tribunalului Constanta si va avea primul termen de judecata la data de 25.04.2012. Pâna la finalizarea documentatiei si aparitia Hotarârii de Guvern de aprobare a noilor indicatori tehnico economici si de declansare a procedurilor de expropriere, nu se pot efectua exproprierile, respectiv nu se poate intra în legalitate în ceea ce priveste obtinerea autorizatiei de construire. In conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie al CN APM SA din luna martie 2012, s-a incheiat Actul Aditional 8 la contractul de executie nr. 13543/17.06.2010 incheiat cu Antreprenorul General SC Apolodor Com Impex SRL Bucuresti. II. NECESITATEA FINALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII PRIN ASIGURAREA INTEGRALA A SURSELOR DE FINANTARE O dimensiune strategica a managementului CN APM SA este data de activitatea de investitii, ca element generator de modernizare a portului Constanta, activitate in cadrul careia, unul dintre proiectele prioritare ale companiei este si Proiectul „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta”, finantat prin Programul Operational Sectorial in Transporturi (POS-T 2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii Europene si de la bugetul statului, in conformitate cu Contractul de finantare nr. 18/11.09.2009 (nr. CCi 2007RO161PO003, cod proiect POST/2009/2/3/001, cod SMIS: 7594). Absorbtia fondurilor structurale si de coeziune reprezinta una dintre prioritatile de grad zero ale Guvernului României. Alocarea substantiala de fonduri in domeniul transporturilor din partea Uniunii Europene este o oportunitate pentru Portul Constanta, care prin intermediul Programului Operational Sectorial in Transport poate beneficia de finantarea proiectelor de anvergura cuprinse in strategia sa de dezvoltare. Din devizul general fac parte doua obiective de investitii, finantate in cadrul aceluiasi contract de finantare: 1. Obiectivul 1 de investitii: „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente de infrastructura rutiera si de acces”, rezultat din necesitatea de a îmbunatati eficienta în transporturi de la si spre Portul Constanta, conexiunea acestuia la autostrada Bucuresti – Constanta prin centura ocolitoare a Municipiului Constanta, evitarea traversarilor zonelor urbane si realizarea legaturii directe între cele doua zone, de Nord si Sud ale portului. Contractul de executie este incheiat cu SC Apolodor Com Impex SRL Bucuresti. -Valoarea initial estimata a contractului de executie, conform contractului de finantare este de 96.540.000 lei (fara TVA) (echivalent euro 22.562.400, 1 euro=4,2788 lei stabilit in contractul de finantare) -Valoarea contractata: 81.618.171,58 lei (fara TVA), echivalent euro 19.444.472,08, la cursul de 1 euro = 4,1975 lei, stabilit in contractul de executie. -Valoarea revizuita estimata a contractului de executie, urmare a adaptarii PT la natura terenului de fundare: 121.600.000 lei (fara TVA), echivalent euro 28.279.069 (1 euro=4,3 lei, curs utilizat pentru fundamentarea BVC al CN APM SA pentru anul 2012). - Valoarea aferenta lucrarilor/cantitatilor suplimentare aprobata pentru decontare in cadrul contractului de finantare existent este de 20% din valoarea contractata, respectiv de 16.323.634 lei (aprox. 4 mil euro), conform Minutei sedintei de lucru care a avut loc la sediul MTI in data de 12.01.2012, la care au participat reprezentanti ai Autoritatii de Management a POS-T, ai Beneficiarului, Constructorului si Consultantului. S-a stabilit de asemenea in cadrul sedintei de lucru mentionate, ca restul costurilor neacoperite prin contractul de finantare necesare finalizarii obiectivului, vor ramane in sarcina Beneficiarului CN APM SA, care va intreprinde demersuri pentru identificarea surselor de finantare. 2. Obiectivul 2 de investitii: „Bretea rutiera de conectare cu DN39”, care se va realiza in completarea Obiectului 1 si pentru care finantarea este asigurata in cadrul aceluiasi contract de finantare, are drept scop principal rezolvarea problemelor de aglomeratie cauzate de traficul de pe DN39, din afara zonei portuare adiacente comunei Agigea. Proiectul tehnic pentru acest obiectiv a fost intocmit de SC Poyry Romania SRL. Valoarea estimata a contractului de executie, conform contractului de finantare: 23.075.000 lei (fara TVA). Valoarea estimata a contractului de executie, conform noilor indicatori tehnico-economici: 20.513.570 lei (fara TVA). In prezent, nu este demarata procedura de achizitie lucrari de executie. Necesitatea si oportunitatea realizarii obiectivului de investitii „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta” Portul Constanta dore?te sa se dezvolte ca un real competitor al celorlalte porturi maritime de la Marea Neagra, dar si din Europa Centrala si Nordica, ca un complex logistic si industrial, centru de distributie (hub) la Marea Neagra, prin captarea a noi fluxuri de marfa, prin dezvoltarea conexiunilor cu hinterlandul portului, inclusiv a celor de tip rutier. CN APM SA urmare?te consolidarea pozitiei Portului Constanta în cadrul retelelor de transport din hinterland-ul sau, precum si in cadrul retelelor regionale de transport. Consolidarea acestor pozi?ii genereaza in mod direct plus valoare pentru expeditori si transportatori prin dezvoltarea si optimizarea acestor conexiuni, sporind atractivitatea portului in general. Totodata prin imbunatirea conexiunilor rutiere se realizeaza o mai buna conectare a portului Constanta cu pietele aflate în crestere. CN APM SA Constanta este cunoscut ca dezvoltator al unui mediu de afaceri atractiv, care ofera clientilor sai oportunitati de afaceri, indirect, prin intermediul promovarii si implicarii sale în pietele aflate în crestere în întreaga lume. Garantarea accesibilitatii în Portul Constanta si în jurul acestuia, pe cai rutiere, feroviare si navigabile are un rol hotarator in dezvoltarea traficului in port. Prin realizarea celor doua obiective din cadrul proiectului si conectarea acestora la “Varianta ocolitoare a Municipiului Constanta”, iar mai departe la “Autostrada Bucuresti Constanta”, se va initia in aceasta zona o schema de transport care sa poata deservi atat traficul din afara zonei portuare, cat si traficul portuar, în special vehicule grele de transport marfa in cursul anului si autoturisme în lunile de vara, când pe DN39, in zona Lazu – Agigea se produc aglomerari frecvente. Realizarea in ansamblu a celor doua obiective de investitii: „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente de infrastructura rutiera si de acces” si „Breteaua rutiera de conectare la DN39”, va promova in aceasta zona a Municipiului Constanta si a Portului Constanta, un sistem de transport durabil, care sa permita deplasarea rapida, eficienta si în conditii de siguranta a persoanelor si bunurilor, oferind servicii la un nivel corespunzator standardelor europene, la nivel national, în cadrul Europei, între si în cadrul regiunilor României, in conformitate cu obiectivul Programului Operational Sectorial – Transport (POS-T). Varianta ocolitoare a municipiului Constanta, care se intersecteaza cu Tronsonul 6 al Autostrazii Bucuresti – Constanta si care dupa intersectarea cu DN 39 in sudul localitatii Lazu, isi continua traseul pe partea stanga a Canalului Dunare – Marea Neagra, reprezinta o sectiune a coridorului IV Pan-European (Berlin – Bucuresti – Constanta – Marea Neagra - Istanbul) si din aceasta perspectiva reprezinta o prioritate a Uniunii Europene si a Guvernului României. Punctul final al acestei variante ocolitoare este Poarta nr.9 a Portului Constanta. CN APM SA Constanta a identificat oportunitatea de a dezvolta in continuarea proiectului variantei ocolitoare a Municipiului Constanta, obiectivul de investitii „Pod la km 0+540 al Canalului Dunare – Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces in Portul Constanta”, care sa permita preluarea traficului aferent Portului Constanta, in special a traficului greu. Realizarea unui pod rutier cu 4 benzi de circulatie peste Canalul Dunare – Marea Neagra va contribui la decongestionarea traficului rutier de pe DN 39 si va reduce timpii de deplasare pentru autovehicule in aceasta zona. De asemenea, noul pod rutier va oferi o solutie alternativa in oricare situatie care presupune scoaterea temporara din uz a podului existent pe DN39 peste Canalul Dunare - Marea Neagra, localitatea Agigea, precum si a pasajului superior (pod) peste linia de racord CF, care asigura in prezent singurul acces in Portul Constanta Sud. Implementarea acestui proiect permite realizarea legaturii rutiere directe intre zona de Nord si zona de Sud a Portului Constanta, fara a mai fi necesara traversarea zonelor urbane, precum si conexiunea rutiera intre Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunare – Marea Neagra, varianta ocolitoare a Municipiului Constanta si Autostrada Bucuresti – Constanta, aflata in stadiu avansat de realizare si pe care, la finele anului 2012 se va circula pe un sens, conform strategiei de implementare a proiectelor de infrastructura publicata de MTI. In prezent, orice autovehicul de mare tonaj care trebuie sa se deplaseze din zona de nord a portului in cea de sud, este nevoit sa parcurga zone urbane, acest fapt determinand durate de transport mari si ingreunarea traficului in orasul Constanta si in localitatile Lazu si Agigea. Mai mult, indiferent ca traficul in zona de sud a Portului se desfasoara pe relatia exterior – port sau zona Constanta Nord – zona Constanta Sud, in perioada de vara durata de transport creste utilizand podul existent pe DN 39, datorita intensificarii traficului spre si dinspre statiunile aflate in sudul litoralului romanesc. Un alt avantaj al construirii podului îl reprezinta posibilitatea de transportare a materialului de umplutura existent in depozitele de pe malul stâng al canalului, catre zona de dezvoltare de Sud a Portului Constanta, in vederea realizarii de noi teritorii - suport al viitoarelor terminale specializate. Totodata, finalizarea acestui obiectiv de investitii contribuie pozitiv la implementarea strategiei de dezvoltare a portului Constanta, in mod prioritar la realizarea proiectului CN APM SA Constanta privind dezvoltarea capacitatii feroviare din zona de racord dintre statia CF Agigea Nord si zona de dezvoltare fluvio-maritima. Avand în vedere etapele parcurse pâna în prezent, supunem aprobarii Consiliului de Administratie al CN APM SA propunerea de imputernicire a Conducerii Executive a CN AM SA in vederea intreprinderii demersurilor de obtinere a unui credit din partea unei Institutii Financiare Internationale pentru co-finantarea lucrarilor necesare finalizarii obiectivului de investitii de utilitate publica aflat in executie „Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare Marea Neagra si lucrari aferente infrastructurii rutiere si de acces în Portul Constanta”. Director General Adjunct Mihai GHEORGHIADE Serviciul Juridic si Contencios Sef Serviciu Dezvoltare Achizitii Publice Tanase Iulian PEPI Mihaela STAETU Red/dact/MStaetu/SDAP/09.04.2012 afaceri in port despre modul cum acest popa nu a asigurat resursele financiare pentru siguranta portului voi reveni,astazi!dar pana atunci sa reamintim tuturor propunerile noastre : Propuneri privind unele masuri ce trebuiesc luate de CA si AGA al CN APM SA CTA 1)Convocarea imediata a AGA cu ordinea de zi : a)Anularea hotararilor AGA (ordinare si extraordinare) din data de 12.03.2012 si 29.03.2012 ; b)Revocarea membrilor consilului de administratie ; c)Alegerea noilor membri ai consilului de administratie ; d)Revocarea din functie a directorului general Aurelian Andrei Popa pentru abuz in functie, prin ordin al ministrului ; 2)Redeschiderea activitatii Sucursalei de Administrare Constanta Sud – Basarabi(SACS-B)si transferul tuturor contractelor de concesiune si inchiriere din teritoriul aferent ,catre sucursala ;activitatea acestei sucursale a fost abuziv intrerupta de directorul Popa ; 3)Respectarea prevederilor HG/1070/2011 privind BVC ul Companiei in exercitiul financiar al anului 2011 si aplicarea prevederilor dispozitiile legale in vigoare date de OG 64/2011,aprobata prin legea 12/2012 cu privire la repartizarea profitului aferent anului 2011. 4)Prelungirea CCM al Companiei pe o perioada de doi ani de zile incepand cu iulie 2012,eventualele modificari urmand a se face prin acordul partilor in functie de prevederile legale ; 5)Anulare Hotararii CA al Companiei din 28/07/2011 referitor la Regulamentul de Ordine Interioara,modificat fara acordul partenerului social,prin fortarea salariatilor de a semna ca au luat la cunostinta de noul regulament si ca sunt de acord cu noile prevederi,fara ca, in prealabil ,sa fi fost consultati in vre-un fel ; 5)Retransmiterea catre Companie a BVC pe anul 2012 si refacerea acestuia in functie de rezultatele la 31.12.2011 si prevederile legale,si cele cuprinse in CCM al Companiei ; 6)Adoptarea declaratiei de la anexa 1 ; 7)Adoptarea unei declaratii privind guvernata corporativa in sensul eficientizarii activitatilor de prestari de servicii si utilitati,prin acordarea unei independente la nivel de buget ,balanta ,prestari servicii catre companie si terti, fond salarii etc.pentru o perioada de 1-3 ani de zile ; Aceeasi independenta sa fie acordata si SACS-B ; Dupa aceasta perioada se va analiza daca se trece la o independenta totala,experienta esuata in porturile Melborurne si Rotterdam,si neaprobata de municipalitate in portul Amsterdam ! 8)Adoptarea unei declaratii privind guvernanta corporativa,si aplicare a Principiilor si Recomandarilor OECD cu privire la salariati : -Trebuie sa se acorde o protectie mai buna salariatilor si altor persoane care dezvaluie practici abuzive ale Consilului de Administratie si conducerii Companiei ; -Trebuie sa se asigure consultarea salariatilor si comunicarea eficienta cu acestia ; 9)Promovarea unei hotarari de guvern de modificare a HG 517/1998 in care sa se stipuleze ca Statutul Companiei ca autoritate de drept a statului roman in porturile maritime ,cu autoritatea ministrului de a numi presedintele CA si numirea directorului general de catre CA pentru conducerea executiva a companiei ,nu poate fi modificat decat prin HG ; MOTIVARE In adunarea generale extraordinare a actionarilor din 12.03.2012 /13.03.2012 directorul Popa in calitate de presedinte CA,a propus modificarea Statutului Companiei,modificari de substanta,facute pentru obtinerea unei pozitii de conducere autoritara si iesirea de sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Redam mai jos cateva : Cu privire la atributiile adunarii generale a actionarilor : -Modificarea art.14(7) lit.o : »decizia avand ca obiect instrainarea de bunuri,inchirierea,schimbul,ori constituirea in garantie de bunuri aflate in patrimoniul Companiei a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor companiei la data incheierii actului juridic,asocierea in participatiune,aportul la capitalul social al unei societati comerciale,leasingul imobiliar si constituirea uzufructului. » Propune un aricol nou articol legat de cel anterior referitor la atributiile CA : Art.19(1) lit q »adoptarea deciziilor de dobandire de bunuri sau instrainare,inchiriere,schimb,constituire in garantie a bunurilor aflate in patrimoniul Companiei a caror valoare este inferioara sau cel mult egala cu jumatate din valoarea contabila a activelor sociale la data incheierii actului juridic » -art.19(2),articol nou »Consiliul de Administratie deleaga atributiile de conducere ale companiei catre directorul general,cu exceptia atributiilor prevazute la art.19(1)lit (a-s) Este una din aberatiile propuse de a avea un control total asupra unor atributii legate de operatiunile de incasari si plati,de imprumuturile bancare,strategii si politici etc Toate atributiile propuse la literele (t-z ;aa,bb,cc) sunt ale consiliului de administratie si nu ar trebui delegate catre directorul general ,acesta avand rol de conducator executiv,si care este angajat ca toti salariatii,in conditiile separarii functiei de director general de presedinte al CA,asa cum prevede OUG 109/2011. Un alt subiect care trebuie neaparat analizat este acela al propunerii anularii art.20(1)care are formularea »Pe perioada cat statul este actionar majoritar directorul general este numit si revocat din functie prin ordin al ministrului MTI. » O alta propunere este pur si simplu aberanta de-a binelea ,prin propunerea de modificare ceruta la art.20 alin 11 : -« In cazul in care directorul general se afla in imposibilitatea de a-si exercita atributiile,pe durata starii respective de imposibilitate asi poate delega atributiile,inclusiv dreptul de a reprezenta si angaja compania in relatiile cu tertii ,catre angajati ai companiei fara aprobarea prealabila a AGA. Aceasta delegare de atributii se va face in mod expres in temeiul unei decizii emise de catre directorul general. » Toate aceste propuneri le regasiti in noul statut aprobat de AGA in data de 13.03.2012 si 29.03.2012 ;putem sa spunem ca acest statut reglementeaza SRL-ul lui POPA ! Sa spunem ca dl ministru doreste sa schimbe presedintele CA sau orice alt membru al CA : - Va trebui sa scrie dlui presedinte Popa,sa-l roage sa convoace AGA pentru revocarea sa ! - Presedintele Popa ,poate ca in 60 zile sa convoace AGA,daca vrea! - Ministerul, ca actionar majoritar poate sa cheme in instanta CA al Companiei ,pentru ca AGA sa poata fi convocata,iar instanta va putea ,sau nu va putea,depinde de ce avocati va avea dl Popa,probabil ca una din firmele de avocatura care acum sunt platite din banii Companiei ! Dorim sa retineti ca toti salariatii companiei respecta in totalitate dreptul legal al organelor de conducere numite sau alese de actionari,dar nu vor accepta niciodata o asemenea bataie de joc ! Este o rusine maxima pe obrazul acestei Companii ; Rusine domnilor ! Salariatii ACEST MESAJ AFOST TRANSMIS DLUI PRIM-MINISTRU,OARE DEGEABA?:Domnule Prim- Ministru, In completarea scrisorii noastre din 12.04.2012 aratam cateva alte exemple prin care demonstram ca dl director Popa este diabolic,si nu se da in laturi de la nimic pentru a-si atinge scopurile! 1)PRIN MINCIUNA a obtinut acordul domnului director general Serban Cucu din cadrul D.G.R.F.E-Autoritatea de management pentru programul operational sectorial Transport,de a anula licitatia deschisa din 29.02.2012 pentru investitia “Proiectare+executie “Extinderea spre sud a danei de gabare din Portul Constanta”,finantata din Fonduri structurale ale Uniunii Europene si surse de la bugetul de stat, finantare prin POS-T,in valoare de 18.825280 ron,fara tva In caietul de sarcini era prevazuta posibilitatea ca constructorul ARE POSIBILITATEA DE A FOLOSI macaraua plutitoare aflata in proprietatea Companiei noastre prin inchiriere,in functie de disponibilitatea tehnica aacesteia. Acest Popa s-a dus la dl.director Cucu,si l-a mintit spunandu-i ca anuleaza licitatia intrucat in caietul de sarcini exista “angajamentul Companiei de a se folosi in mod expres macaraua plutitoare”,conditie pe care nu se stie daca o putem indeplini!Nici nu-ti vine sa crezi ca la experienta dlui Cucu ,l-a crezut pe sarlatan!Suntem siguri ca dl.Cucu va spune adevarul,pentru ca este un tip de o onestitate rara!Asa atragem fondurile europene?Numai pentru aceasta magarie fara margini si trebuie mazilit cu toata trupa lui! 2)PRIN MINCIUNA l-a fraierit pe dl ministru Nazare,si pe dl secretar de stat Mircea Staicu,ca pregateste aplicarea ordonantei corporative la companie si a modificat Statutul Companiei in asa fel incat iti vine sa razi ,sau sa plangi;oricum se pare ca acum Compania este SRL-ul acestui Popa;ceea ce este ciudat si aiuritor este ca la AGA din 12/13.03.2012 ministerul nostru nu a fost prezent pentru ca Popa i-a mintit ca va amana AGA,si in fapt “a tras teapa” ministerului(STATULUI ROMAN), Ceea ce este fff interesant este declaratia d-ui Papari,reprezentantul Consiliului Local Cta,care a declarat astazi la un post de radio local ca el nu a fost de acord cu modificarea Statutului Companiei si nici nu a semnat vre-un proces verbal,in sedinta AGA din 13.03.2012;de aceea sindicatele l-au invitat la un dialog si daca este adevarat,actionarii sa-l dea pe mana autoritatilor pe acest Popa. 3)PRIN MINCIUNA,a fraierit reprezentantii ministrului,cand a fost chemat sa explice ce este cu managementul criticat de salariati:el a motivat ca salariatii au fost invatati sa fure,motorina,piese de schimb,etc. si ca el a vazut afara cum se practica managementul si de aceea a infiintat comisiile de ancheta si ca in Companie toate procedurile sunt gresite si de aceea el nu are incredere in salariati,si va folosi casele de avocati,si angajati noi adusi de el care vor face ordine!Va spunem ,Domnule Prim-Ministru ca omul acesta trebuie dus la psihiatru!de ce nu a spus si faptul ca baiatul lui lucreaza la casa de avocati Frunza si ca managementul lui este sa saboteze tot ce este eficient! 4)Pentru a va da un exemplu de management voi explica cum a decurs intalnirea acestui Popa cu reprezentantul GL,sosit in companie pentru a verifica procedurile de mediu: -Ia transmis reprezentantului GL,”SA VERIFICE BINE TOATA ACTIVITATEA DE MEDIU CA STIE EL(POPA)CA IN COMPANIE ESTE TOTUL GRESIT” -Raspunsul r.GL a fost ca se verifica daca procedurile asumate de companie sunt respectate; -La acest raspuns,directorul Popa a jignit reprezentantul GL.... Sunt multe de adaugat,iar ceea ce putem noi sa va spunem,este ca astazi toti salariatii sau rugat sa aveti intelepciunea sa va aplecati cu tarie asupra acestei Companii si sa faceti dreptate!