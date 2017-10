Presaţi de datorii, unii fermierii au dat grâul pe nimic

Presați de datorii, unii fermierii au dat grâul pe nimic

„Poate la anul“, asta spun fermierii constănțeni, la finalul campaniei de recoltare a grâului. După mai mulți ani secetoși, 2010 părea să aducă o binevenită schimbare - ploaie. Din păcate, a plouat prea mult, fapt care a dus la calamitarea unor suprafețe agricole importante. „A plouat și în week-end, în zona Medgidia – Cobadin. În ultima lună s-a ajuns la o cantitate de 300 litri de apă pe metru pătrat. Am stat toată ziua cu picioarele în noroi, după ce în anii trecuți abia dacă ne ștergeam de praf. În această vară, am început recolta cu o greutate hectolitrică de 82-83% și încheiem cu 60-63%, adică o calitate sub stas, de grâu furajer. În prezent, au mai rămas suprafețe nerecoltate, ale unor fermieri mici, așa că încercăm să-i ajutăm și pe ei, punându-le la dispoziție combine”, spune Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor de Cereale Constanța. Producția este slabă, de 2 – 2,5 tone/hectar, în condițiile în care media națională este de circa 3 tone/hectar. Fermierii mari, care au investit în tehnologie, obțin în jur de 4 – 4,5 tone/hectar, în timp ce micii agricultori se mulțumesc cu 40 – 45% mai puțin. Prețul de vânzare a pornit de la 100 euro/tonă, ajungând în prezent la circa 120 euro/tonă. Mulți fermieri din țară, care au silozuri, au preferat să păstreze grâul, așteptând ca Europa să dicteze un nou preț, mai mare cu 25 – 30%. „Cea mai mare parte a grâului recoltat în Constanța s-a vândut, pentru că fermierii aveau termene de plată la motorină și erbicide, în intervalul 15 – 30 iulie”, spune Gheorghe Lămureanu. Calitatea grâului este slabă la nivelul întregii Uniuni Europene, din cauza ploilor, care au determinat încolțirea acestuia. La bursa de la Paris, grâul panificabil se cumpără cu 170 euro/tonă, în timp ce grâul furajer costă 120 – 125 euro/tonă. La Londra, cotațiile lunii iulie sunt de 197 – 201 dolari/tonă, cu livrare în intervalul noiembrie 2010 – ianuarie 2011, potrivit datelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). La Chicago, prețul este mai mare, de 215 – 226 dolari/tonă. În țară, prețul grâului pentru panificație variază între 111 euro/tonă, în Muntenia, și 133 euro/tonă, în Banat, conform datelor MADR. Fermierii spun că o soluție bună ar fi vânzarea la extern, unde grâul pentru panificație se vinde cu 145 – 150 euro/tonă. Cum cantitatea de grâu bun este mică, cei care au spații de depozitare și nu sunt presați de datorii ar putea profita de cererea în creștere din perioada următoare.