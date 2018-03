Premii pentru navigatorii care își ajută colegii

În luna mai, The Mission to Seafarers (Misiunea pentru Navigatori) va anunța premiile acordate, în acest an, navigatorilor și personalului operațional din industria maritimă. Festivitatea de premiere va avea loc pe data de 11 mai 2018, la hotelul InterContinental, din Singapore.La evenimentul inaugural sponsorizat de Shell, China Navigation Company și North P&I Club, vor fi prezentate cele cinci premii:- Navigatorul care a contribuit în mod semnificativ la bunăstarea colegilor aflați la bord;- Marinarul care a contribuit semnificativ la bunăstarea echipajului, în cadrul organizației;- Angajatul de la malul mării, care a contribuit semnificativ la bunăstarea navigatorilor;- Compania care a contribuit semnificativ la bunăstarea navigatorilor;- Premiul special pentru servicii remarcabile aduse navigatorilor.La evenimentul urmat de o cină festivă vor fi prezente peste 200 de persoane. Banii strânși din vânzarea biletelor și sponsorizări vor intra în contruile Misiunii și vor fi folosiți în beneficiul navigatorilor.