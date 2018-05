Premierul Viorica Dăncilă dă startul ajutoarelor de stat pentru reindustrializare a țării

„Astăzi am participat la lansarea unui program privind investițiile – a anunțat premierul Viorica Dăncilă, la ședința de guvern. Așa cum am spus, în a doua parte a acestui an, începând chiar cu trimestrul II, ne vom axa pe investiții, programul de guvernare poate fi pus în practică și prin intermediul investițiilor pe care le vom realiza. Astfel, a fost lansat astăzi un nou instrument, o nouă schemă de ajutor de stat pentru a stimula investițiile. Scopul nostru este ca prin aceste ajutoare de stat pentru investiții private mai mari de 10 milioane de euro să atragem investiții suplimentare de până la 1 miliard de euro, prin folosirea efectului multiplicator de pârghie în economie. Ajutoarele de stat pentru unitățile cu capital autohton sau capital străin sunt acordate pentru crearea de capacități de producție sau pentru extinderea capacităților de producție. Acest lucru confirmă ceea ce am spus încă de la început și anume faptul că ne dorim o reindustrializare a țării.”Se pune întrebarea: de unde va lua Guvernul banii pentru achitarea ajutoarelor de stat, având în vedere faptul că bugetul înregistrează deficit și că, pentru plata pensiilor și salariilor, este nevoit să se împrumute?