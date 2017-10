Premierul Victor Ponta şi doi miniştri au dat strălucire botezului navei „Histria Ambra“

Eveniment la Șantierul Naval Constanța

Premierul Victor Ponta și doi miniștri au dat strălucire botezului navei „Histria Ambra“

Industria navală revine în atenția Guvernului României. Cred că aceasta este interpretarea corectă a prezenței premierului Victor Ponta, a viceprim-ministrului Gabriel Oprea și a ministrului Agriculturii și dezvoltării rurale, Daniel Constantin, în Șantierul Naval Constanța, la botezul navei "Histria Ambra".Este cel de al doilea semnal pe care Cabinetul Ponta îl dă acestui sector de activitate, după ce, la mijlocul lunii mai, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, s-a întâlnit cu reprezentanții industriei navale în cadrul seriei de consultări pentru elaborarea strategiei de reindustrializare a României.Exporturi de peste 1 miliard de dolariIeri, la ceremonia de botez, alături de cei trei exponenți ai guvernului, s-au aflat numeroși invitați: parlamentari, prefectul Eugen Bola, Mihai Daraban - președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Keith Ranger - directorul de chartering al concernului Shell, oameni de afaceri și manageri străini și români, bancheri, reprezentanți ai Autorității Navale Române, directori de instituții publice, lideri de sindicat, constructori de nave și ziariști.Colosul de metal, cel de al 21-lea tanc chimic de 41.000 tdw din serie și a 451-a navă construită la SNC, în cei 121 ani de existență a companiei, era acostat la cheul de armare, împodobit de sărbătoare."Prezența dumneavoastră este o confirmare a aprecierii față de realizările navaliștilor constănțeni - a declarat Gheorghe Bosînceanu, președintele adunării generale a acționarilor din SNC, în cuvântul de deschidere a ceremoniei. Suntem mândri, dar în același timp suntem triști, când spunem că este singura navă gândită și realizată de specialiști și pro-iectanți români, construită într-un șantier românesc în ultimii 23 de ani. Toți împreună, comandanții, șefii mecanici, proiectanții și navaliștii noștri, ne-am asumat un mare risc în urmă cu opt ani când am propus pieței această navă. Dar în anul 2008, revista de specialitate «Tanker Shipping & Trade» a desemnat nava noastră ca fiind cea mai performantă din clasa ei. Și așa a rămas până astăzi. Veniturile realizate de societate din exportul celor 21 de nave tanc însumează 825 de milioane de dolari. În aceeași perioadă, SNC a primit în danele și docurile sale 797 de nave maritime pentru activități de inspecții, reparații, modernizări sau conversii, asigurând venituri complementare de 258 de milioane de dolari. Aceste rezultate nu s-ar fi materializat fără devotamentul și priceperea angajaților șantierului. Sunt oameni cărora, încă o dată, cu această ocazie, le mulțumesc!"Bosînceanu a dezvăluit faptul că, după încheierea acestei etape de succes din viața șantierului constănțean, urmează un moment extrem de important: finalizarea proiectului tancului petrolier de 50.000 tdw.Aflată pe planșetele de lucru ale proiectanților companiei, nava va integra ultimele tehnologii din domeniu cu numeroasele schimbări din legislația internațională privind mediul și cu criteriile de eficiență în exploatare, astfel încât să fie o navă competitivă, în raport cu produsele altor șantiere navale din lume.În același timp, SNC se orientează spre piețe noi, precum construcția de nave specializate, urmărește creșterea volumului lucrărilor de reparații, de moder-nizări și conversii de nave.O navă gândită și construită de româniAflat pentru prima oară la botezul unei nave de mare tonaj, premierul Victor Ponta a ținut să sublinieze, în cuvântul său, faptul că: "Pentru mine este foarte important să văd cu ochii mei, să vorbesc cu cei ce construiesc nave, care reușesc să arate că și în România putem să construim o navă gândită de specialiști români, construită într-un șantier românesc, cu efortul unor oameni de aici, din România. Am venit în numele Guvernului României și al meu personal să vă felicit pentru munca extraordinară, să vă urez ca, în perioada care urmează, să construiți mai multe nave, să aveți mai multe locuri de muncă și să arătăm că, în România, putem să dezvoltăm un domeniu cu adevărat strategic. Sper ca acest eveniment, cu totul și cu totul special să fie urmat și de altele."Ceremonialul de sfințire a "pruncului" de oțel, oficiat de Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, a fost fastuos, impresionant. La final, conform tradiției, arhiepiscopul i-a dăruit comandantului Amza Perudin o icoană, care să protejeze nava și echipajul în călătorie.Perudin se află la cea de a patra navă din serie pe care o preia din SNC. El s-a mai aflat la comanda tancurilor "Histria Agata", "Histria Tiger" și "Histria Crown".Un cadou a primit și premierul. Gazdele i-au dăruit o superbă machetă a tancului petrolier. "O voi instala la guvern" - a precizat Victor Ponta.Entuziasmul ministrului AgriculturiiFestivitatea a atins punctul culminant când, de pe piedestalul instalat pe cheu, doamna Olivia Ranger, nașa navei, a rostit cuvintele: "Te numesc «Histria Ambra» și îți urez mult noroc oriunde vei merge!" Eliberată din strânsoarea legăturilor, sticla de șampanie s-a avântat spre bordajul de oțel, spălându-l într-un val de spumă, în timp ce sirenele navelor din portul Constanța salutau evenimentul.A urmat vizitarea navei. Pentru primul ministru și ministrul Agriculturii, care nu mai urcaseră pe o navă de mare capacitate, a fost o experiență extraordinară. Oaspeții au vrut să vadă totul, de la compartimentul mașini până la puntea de comandă."Este altceva decât pompele de la sistemul de irigații, pe care tocmai le-am vizitat și vrem să le modernizăm, pentru a reporni sistemul" - a exclamat, entuziasmat, ministrul Daniel Constantin, când a văzut uriașa uzină din burta navei.Primul voiaj spre NovorossiyskRadu Rusen, directorul general al Șantierului Naval Constanța, a precizat că "Histria Ambra" are 180 metri lungime și 32,20 metri lățime, este de tipul IMO 3 tanker și poate transporta 40.000 tone de produse petroliere sau substanțe chimice, la un pescaj de 10,5 m.Armatorul navei este "Arada Shipping", iar managementul va fi asigurat de compania "Histria". Nava urmează să plece vineri, în primul voiaj. Va încărca marfă la Novorossiysk (Rusia) pentru Turcia.În prezent, la SNC se află în construcție o macara plutitoare autopropulsată, destinată transbordării cerealelor de pe nave pe barje sau invers, care poate ridica 45 tone cu graiferul și 65 tone la cârlig. Beneficiarul este compania ucraineană "Nibulon".De la începutul anului și până în prezent, șantierul a reparat 22 de nave. La această oră, se execută lucrări de reparații la alte 5 nave.