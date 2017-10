Premierul Sorin Grindeanu are nevoie de ajutorul Celui de Sus, la bugetul de stat pe 2017

Guvernul Grindeanu nu are deloc viață ușoară. Mai întâi a fost pus la încercare de capriciile acestei iernii, care a adus geruri năprasnice și căderi abundente de zăpadă. Faptul că a reușit să redeschidă traficul rutier și feroviar, că populația n-a rămas fără căldură, electricitate și alimente, că economia a putut să-și continue activitatea, demostrează că a trecut testul.Acum, urmează examenul proiectării bugetului de stat pe anul 2017. Este o un lucrare dificilă dacă avem în vedere că guvernanții social-democrați s-au angajat să pună în aplicare o serie de măsuri de relaxare fiscală, de stimulare a economiei și de creștere a veniturilor unor categorii socio-profesionale.De câteva zile, ministrul finanțelor publice poartă discuții cu reprezentanții celorlalte instituții, privind bugetul de stat pe acest an. Se dorește ca mai devreme de data de 25 ia-nuarie 2016, proiectul de buget să fie fina-lizat, pentru a putea fi transmis Parlamentului României, spre dezbatere și aprobare.Construcția bugetară pornește de la indicatorii economici comunicați de Comisia Națională de Prognoză, a declarat premierul Sorin Grindeanu. Pentru anul 2017, respectiva instituție estimează:- o creștere economică de 5,2%;- un produs intern brut de 815 miliarde de lei;- o inflație de 1,4%;- și 180.000 de noi locurilor de muncă în economie.Pornind de la aceste premise, bugetul de stat va fi construit astfel încât:- deficitul bugetar să fie sub 3%;- să se respecte angajamentul pe care România și l-a luat față de partenerii din NATO, de a aloca o cotă de 2% din produsul intern brut pentru finanțarea armatei;- să se realizeze toate măsurile de reducere a fiscalității și de stimulare a unor categorii socio-profesionale prevăzute în programul de guvernare pentru anul 2017.Potrivit proiecției, veniturile bugetului general consolidat se vor ridica la 253,1 miliarde de lei, iar cheltuielile la 277,2 miliarde de lei. Deficitul bu-getar va fi de 24,1 miliarde de lei, reprezentând 2,95% din PIB.Pentru 2016, veniturile bugetare prognozate la începutul anului au fost de 231 de miliarde de lei, a arătat premierul Sorin Grindeanu. La rectificarea de buget s-a estimat că veniturile vor crește la 235 de miliarde de lei. La final de an, s-au realizat doar 221 de miliarde de lei, rezultând o diferență de 10 miliarde de lei între prognoză și realizare.După cum se constată, pentru a realiza toate măsurile cuprinse în programul de guvernare, Cabinetul Grindeanu își propune să obțină o creștere cu 32,1 miliarde de lei a veniturilor bugetare, adică de 14,52%, față de veniturile realizate în 2016. În fapt, se dorește o creștere de 2,8 ori mai mare a veniturilor bugetare com-parativ cu creșterea economică prognozată pentru anul 2017.Opinia mea este că doar Dumnezeu ar putea să obțină o asemenea performanță, în condițiile în care veniturile bugetare vor fi grevate de numeroase măsuri de relaxare fiscală, din care unele au fost deja aprobate, iar condițiile vitrege din această iarnă afectează grav realizările economice pe luna ianuarie. Punând răul în față, trebuie să ne așteptăm ca, după căderile masive de zăpadă din Europa, să ne lovească niscai inundații. Și dacă vor bălti și putrezi sub ape întinderile de culturi agricole, se vor duce dracului mândrețe de prog-noze economice. Dar cine știe, poate că pre-mierul Sorin Grindeanu are trecere pe la Cel de Sus, care i-a promis că va face o minune.În privința cheltuielilor bugetare, lucrurile par mai simple. Premierul a explicat că va fi schimbat modul în care vor fi făcute acestea. Până acum, calculul bugetelor de cheltuieli alocate diferitelor instituții se făcea după următorul model: bugetul din anul precedent era majorat cu un procent reprezentând creșterea economică prognozată pentru anul pentru care se construia bugetul. Ei, de-acum înainte, se schimbă kalimera! Cheltuielile bugetare vor fi realizate pe baza unor programe clare, anuale și multianuale ale instituțiilor, precum și pe baza măsurilor cuprinse în pro-gramul de guvernare, a promis Sorin Grindeanu.Nu ne rămâne decât să așteptăm cu interes proiecția bugetară. Sperăm că va fi realistă și că nu vom ajunge să ne jucăm de-a rectificarea bugetară în fiecare lună. Doamne ajută!