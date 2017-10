Premieră: Portul Constanţa devine port de îmbarcare pentru croazierele maritime

Premieră: Portul Constanța devine port de îmbarcare pentru croazierele maritime

În premieră, Portul Constanța devine port de îmbarcare pentru turiștii români și străini care doresc să își petreacă o vacanță deosebită într-o croazieră maritimă.Prima croazieră maritimă cu plecare din Portul Constanța își leagă numele de nava de lux MSC Musica, aparținând companiei MSC Cruises, 80 de turiști români se vor îmbarca mâine, 27 septembrie 2013, din terminalul de pasageri al portului Constanța, pentru o călătorie de 12 zile.Nava de pasageri MSC Musica are la bord 2.500 de turiști, dintre care 80 de turiști români s-au îmbarcat la Veneția și vor încheia călătoria la Constanța.Nava de pasageri va pleca din portul Constanța la ora 19.00, după o zi pe mare aceasta va acosta în portul Cythion(Sparta), apoi croaziera are programate opriri în porturile Veneția, Katakolon, Istanbul, Yalta și Odessa, cu revenire la Constanța în cea de-a douăsprezecea zi a călătoriei. Pentru acest an sunt programate 4 astfel de croaziere.Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, prin aderarea la Asociația Internațională MedCruise, a declanșat demersurile prin care a reușit să atragă în Portul Constanța prima companie - MSC Cruises - care își asumă startul transformării portului Constanța în port de îmbarcare - „Home Port” în termeni specifici.Așadar, turiștii care se vor îmbarca din portul Constanța au avantajul de a nu mai fi obligați să cumpere bilet de avion, dus-întors, până la un alt port de îmbarcare din lume, pentru a beneficia de croaziere maritime.Prin colaborarea dintre Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța și compania MSC Cruises au fost programate sosiri/plecări ale navelor MSC Sinfonia și MSC Orchestra, de 8 ori în aprilie-mai și septembrie-octombrie 2014, croaziere ce se adresează și publicului din România, fapt ce va contribui la o dezvoltare a comunității economice din zonă, a serviciilor specifice.Portul Constanța dispune de infrastructura necesară și îndeplinește toate celelalte condiții pentru a deveni un important nod pentru croazierele de la Marea Neagră.