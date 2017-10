Premieră în shipping-ul internaţional

Premieră în shipping-ul internațional

Compania Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering va livra, în luna ianuarie 2016, prima navă LNG din lume propulsată cu gaze naturale pulverizate direct, informează The Korea Times. Construcția navei prietenoase față de mediu și înalt eficiente este de așteptat să sporească influența DSME pe piață, constructorul considerând că această reușită reprezintă o oportunitate pentru a-și reveni pe plan financiar.Nava „Creole Spirit” are 173.400 metri cubi și a fost comandată de compania de transport maritim Teekay, din Ca-nada. Recent, au fost finalizate probele de mare, în strâmtoarea Coreea.Vasul este dotat cu primul motor din lume care funcționează cu gaze naturale, tehnologia fiind dezvoltată de DSME. Eficiența este cu 30% mai mare decât în cazul navelor propulsate cu combustibil lichid, iar nivelul de poluare este dramatic redus. Armatorul navei va economisi 5 milioane de dolari pe an cu combustibilul, susține constructorul.