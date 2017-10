Premieră după premieră la "CELCO" SA

Anul 2012 este un an de excepție pentru producătorul de materiale de construcții SC CELCO SA. Contrazicând afirmațiile Comisiei Europene, care vorbește de existența unei crize a inovării, compania constănțeană va lansa cât de curând un nou produs pe piață. „Pruncul” poartă numele „CELCO Plac DDC2” și este un adeziv pentru plăci ceramice pentru exterior. „Este un adeziv flexibil. Aceasta este noutatea principală. Noi am identificat pe piața constănțeană șase produse care au caracteristici similare. Ele sunt realizate în România, de către firme cu capital străin” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, directorul de cercetarea de piață Ecaterina Giugică. Produsul este creația colectivului condus de Mădălina Fugaru, șefa secției adezivi, și are la bază o rețetă proprie. „Toate caracteristicile adezivului CELCO PLAC DDC2, dar în primul rând flexibilitatea sa, asigură o mai bună aplicare și aderență a plăcilor. Produsul este compus din ciment de calitate superioară, nisip cu granulație selecționată, var produs de fabrica de var CELCO și aditivi ușor redispersabili în apă, pentru îmbunătățirea lucrabilității, flexibilității și aderenței. Tehnica de preparare și aplicare a adezivului este foarte simplă” - a precizat Mădălina Fugaru.Produsul va intra în fabricație la sfârșitul acestei săptămâni. Va fi ambalat în saci de 25 kg. Fiecare palet va avea 42 de saci. Pentru „CELCO Plac DDC2” nu va fi ușor să capteze interesul clienților. „Noul produs intră în competiție cu produse consacrate de 15 - 20 de ani“ - afirmă Ecaterina Giugică. „De aceea, va fi livrat la un preț de 75% din prețurile produselor similare de pe piață. CELCO Plac DDC2 este un produs românesc, după o rețetă româ-nească și va avea un preț… românesc, adică accesibil. Va fi livrat prin intermediul rețelei noastre de distribuție din județ și din întreaga țară.”Surprizele nu se opresc aici. „În curând vom lansa pe piață un alt produs nou: TERMO BCA. Este un material cu o densitate specifică de 300 kilograme pe metru cub, față de cea cu care lucrăm astăzi, de 400 kilograme pe metru cub. Produsul este destinat placării stâlpilor, grinzilor de rezistență și pardoselilor, înainte de turnarea planșeului de beton, la construcția locuințelor. Are la bază BCA CELCO, dar este un produs cu densitatea specifică redusă, realizat după o rețetă proprie. Se prezintă în plăci de dimensiuni mari, fapt ce contribuie la scurtarea timpilor de placare. Produsul poate fi folosit și ca zidărie. TERMO BCA este o premieră absolută pe piața materialelor de construcție din România. Faptul că are densitate specifică de doar 300 kilograme pe metru cub, permite încărcarea unui camion cu 32% mai mult decât era în cazul celorlalte tipuri de BCA. Pentru distribuitori și clienți aceasta se traduce în reducerea cheltuielilor de transport” - a declarat directorul de marketing Elisabeta Bosînceanu.Să mai notăm faptul că producătorul CELCO SA este prima fabrică din lume care ambalează varul în saci vidați. La punctul de lucru de la fabrica de var Corbu se produce și se livrează varul hidratat Celco ambalat în saci din folie, vidați. Garanția varului astfel ambalat este de peste un an, dar poate dura și mai mult fără să-și schimbe proprietățile. Vor fi scoși pe piață saci cu greutatea de 17,5 kg. Producătorul dă asigurări că va fi analizată cererea și, dacă va fi nevoie, se va ajunge și la saci de 10 kg. Astfel, consumatorul va cumpăra doar cantitatea de care are nevoie.