Preluarea controlului la Daewoo-Mangalia s-a făcut sau nu cu respectarea Legii concurenței? (II)

În ediția din data de 7 noiembrie 2018, a cotidianului „Cuget Liber”, am publicat prima parte a articolului „Preluarea controlului la Daewoo-Mangalia s-a făcut sau nu cu respectarea Legii concurenței?”Arătam că modul în care s-a efectuat preluarea controlului asupra companiei mixte Daewoo-Mangalia Heavy Industries de către B.V. Holding Maatschappij Damen, iar mai apoi de către Șantierul Naval 2 Mai SA stârnește nedumeriri și întrebări referitoare la respectarea Legii concurenței nr. 21 din 10 aprilie 1996 republicată.Articolul 13 (6), din respectiva lege, este cât se poate de categoric: „Este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică înainte de notificare și înainte de a fi declarată compatibilă cu un mediu concurențial normal, printr-o decizie adoptată de Consiliul Concurenței, potrivit prevederilor art. 47.” Aceeași interdicție este prevăzută de articolul 17 (1) din Ordinul nr. 431 din 20 iulie 2017 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind concentrările economice.Pentru a clarifica aceste lucruri i-am solicitat autorității de concurență să ne răspundă la următoarele întrebări: La ce dată i s-a solicitat Consiliului Concurenței autorizarea preluării de către B.V. Holding Maatschappij Damen și Șantierul Naval 2 Mai SA a Daewoo-Mangalia Heavy Industries? La ce dată, Consiliul Concurenței a autorizat această preluare? Preluarea pachetului majoritar de acțiuni al Daewoo-Mangalia Heavy Industries de către B.V. Holding Maatschappij Damen s-a făcut cu respectarea prevederilor articolului 13 (6) din Legea concurenței? Dacă nu, ce măsuri vor fi luate pentru intrarea în legalitate?Pe data de 12 noiembrie 2018, am primit următorul răspuns:„Consiliul Concurenței a autorizat, la sfârșitul lunii octombrie, tranzacția prin care B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, și Șantierul Naval 2 Mai SA preiau Daewoo Mangalia Heavy Industries SA. Autoritatea de concurență a primit notificarea acestei tranzacții pe 8 octombrie 2018.Vă reamintim că, anul trecut, în luna octombrie, Consiliul Concurenței a autorizat operațiunea prin care Damen a preluat de la Daewoo pachetul de 51% din capitalul social al Daewoo-Mangalia Heavy Industries SA (DMHI). Ca urmare, Damen trebuia să își înscrie datele la Registrul Comerțului și să pună în aplicare această operațiune. Ulterior, Damen a decis să cedeze statului român, respectiv Șantierului Naval 2 Mai, 2% din capitalul social al DMHI. Astfel, în iulie 2018, s-a încheiat contractul prin care Șantierul Naval 2 Mai a preluat 2% din capitalul social total al DMHI, din procentul de 51% deținut de Damen. Structura capitalului DMHI a devenit: Șantierul Naval 2 Mai – 51% și Damen – 49% din acțiunile DMHI.În concluzie, Damen trebuia să înregistreze la Registrul Comerțului procentul de 51% din acțiunile DMHI, din care a transferat apoi 2% către Șantierul Naval 2 Mai, urmând ca apoi să înscrie la Registrul Comerțului noua modificare. Operațiunea notificată anul acesta Consiliului Concurenței a reprezentat trecerea de la controlul unic al Damen asupra DMHI la control în comun al Damen și Șantierul Naval 2 Mai”.Răspunsul instituției de concurență lămurește, în parte, nedumeririle legate de această afacere.Este clar, în cazul concentrării economice efectuate de către Damen, prin preluarea pachetului de 51% din acțiunile DMHI, prevederile articolului 13 (6) din Legea concurenței au fost respectate. Avizul Consiliului Concurenței a fost obținut în octombrie 2017, deci cu mult înainte de iulie 2018, când Damen a devenit acționar majoritar la DMHI.În schimb, autoritatea de concurență nu ne lămurește dacă și în cazul Șantierului Naval2 Mai s-au respectat prevederile respectivului articol.Iată, chiar Consiliul Concurenței precizează că „în iulie 2018, s-a încheiat contractul prin care Șantierul Naval 2 Mai a preluat 2% din capitalul social total al DMHI, din procentul de 51% deținut de Damen”, devenind astfel acționar majoritar. Or, după cum declară chiar instituția de concurență, în răspunsul la întrebările ziarului „Cuget Liber”, notificarea și avizarea acestei tranzacții, care au condus la realizarea unei concentrări economice din partea SN 2 Mai, au fost efectuate în luna octombrie 2018, deci după ce concentrarea economică avusese loc, fapt ce contravine articolului 13 (6) din Legea concurenței.Având în vedere cele prezentate mai sus, îi solicităm Consiliului Concurenței să explice cât se poate de clar, pe înțelesul tuturor, dacă preluarea pachetului de acțiuni de 2%, de către SN 2 Mai, s-a făcut sau nu cu respectarea articolului 13 (6) din Legea concurenței. Dacă nu, cine se face vinovat că operațiunea de concentrare economică a fost avizată? În acest caz, ce măsuri vor fi luate pentru intrarea în legalitate?