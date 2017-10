Prejudicii de peste 291 milioane de lei descoperite de inspectorii antifraudă fiscală

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a început anul 2015 în forță. Potrivit datelor transmise la solicitarea ziarului „Cuget Liber”, în luna ianuarie 2015, inspectorii instituției au efectuat controale la 1.456 de contribuabili. Nu au plecat cu mâna goală. Verificările s-au soldat cu identificarea unor prejudicii de 291.041.930 lei, cauzate bugetului de stat. Pentru recuperarea lor au fost întocmite 50 sesizări penale.Pe linie contravențională ce să mai spunem decât că a fost potop de sancțiuni. Au fost aplicate 955 amenzi în valoare totală de 3.567.400 lei. Dintre acestea, 309 sancțiuni au fost dispuse pentru lipsa dotării sau utilizării casei de marcat, amenzi care au totalizat 1.148.500 lei. Au fost dispuse și măsuri complementare, precum confiscarea de bunuri și numerar în valoare totală de 11.505.778 lei. În plus, activitatea comercială a 41 agenți economici a fost suspendată.Să vedem ce s-a întâmplat în „ograda” noastră. Direcția Regională Antifraudă Constanța a verificat activitatea comercială a 239 contribuabili la sediile principale și secundare ale acestora. Inspectorii au constatat abateri de la Codul fiscal, pentru care au aplicat 297 amenzi în valoare totală de 1.080.000 lei. Pentru lipsa dotării cu case de marcat sau pentru neutilizarea lor au fost acordate 138 amenzi în valoare totală de 582.000 lei. În plus, au fost confiscate bunuri și numerar în valoare totală de 126.627 lei și a fost suspendată activitatea comercială a 17 firme.În acțiunile de control, care au vizat comerțul cu produse alimentare, produse electronice și electrotehnice, inspectorii antifraudă au acționat atât în trafic, pe principalele căi de comunicație, noduri rutiere și în zonele în care își desfășoară activitatea achizitorii reprezentativi, cât și la agenții economici care realizează activități de comerț. În cadrul acestor acțiuni au fost confiscate produse în valoare totală de 1.303.988 lei (72,6 tone de legume și fructe, 368 kg de carne, 222 litri de băuturi alcoolice, 6.140 litri de băuturi non-alcoolice, 20 cartușe de țigarete, produse electronice și electrotehnice - 73.318 bucăți și 27,8 tone de produse alimentare).Rezultatele controalelor demonstrează că fenomenul evaziunii fiscale este extrem de amplu. Aproape nu există agent economic verificat la care să nu se descopere fapte de evaziune fiscală. Dacă controalele și rezultatele lor vor continua cel puțin în același ritm, Antifrauda va anunța la final de an prejudicii identificate în valoare de cel puțin 3,492 miliarde de lei, respectiv 776,577 milioane de euro.