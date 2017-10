Pregătiţi-vă să câştigaţi la Loteria bonurilor fiscale!

Pregătiți-vă să câștigați la Loteria bonurilor fiscale!

Cei ce doresc să participe la Loteria bonurilor fiscale ar trebui să solicite bonurile ori de câte ori fac achiziții de bunuri și servicii și să le păstreze.Primele trageri la Loteria bonurilor fiscale încep în luna iulie. Bugetul alocat în acest an este de 10 milioane de lei.Ministerul Finanțelor Publice va înființa un sistem informatic, în care persoanelor care dețin bonuri fiscale vor introduce o serie de informații cuprinse în bonurile fiscale, în vederea obținerii dreptului de a participa la o tragere la sorți lunară cu premii în bani. Informațiile ce trebuie introduse sunt următoarele: codul unic de identificare al operatorului economic care a eliberat bonul fiscal; seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal cu care a fost emis bonul fiscal; numărul de ordine al bonului fiscal; data emiterii bonului fiscal; valoarea totală a bonului fiscal; numele, prenumele precum și seria și numărul unui act de identitate valabil, pentru persoanele fizice rezidente, iar pentru persoanele fizice nerezidente seria și numărul unui act de identitate valabil; adresa de poștă electronică.Sistemul informatic permite introducerea informațiilor obligatorii până la data de 10 ale lunii următoare celei în care au fost emise bonurile fiscale. După aceasta dată, baza de date nu mai permite efectuarea vreunei operațiuni legate de bonurile emise în luna anterioară.Tragerea la sorți este organizată lunar, în prima zi lucrătoare după data de 15 a fiecărei luni calendaristice, pentru luna anterioară. La extragere participă bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii și care au fost înregistrate în sistemul informatic al Loteriei.Sistemul informatic generează un număr unic de identificare pentru fiecare bon fiscal înregistrat, aparținând unei regiuni fiscale, număr care participă la extragerea lunară pentru desemnarea câștigătorilor la Loterie pentru fiecare regiune fiscală în parte. Deci, cu cât un contribuabil introduce mai multe bonuri fiscale, cu atât are șanse mai mari să câștige un premiu.La extragerile lunare vor fi acordate 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF. Valoarea preconizată a fiecărui premiu va fi de 1.200 de lei.Tragerile la sorți pentru desemnarea câștigătorilor vor fi organizate lunar de către Loteria Română. Rezultatele extragerilor vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, al ANAF și al Loteriei Române.Fără colaborarea populației, a consumatorilor, evaziunea fiscală nu poate fi stârpită. Dacă toată lumea ar solicita bonuri fiscale la orice achiziție, agenții economici n-ar mai putea ocoli Fiscul.Legislația actuală obligă cumpărătorii să ceară bonul fiscal. În plus, în toate magazinele sunt afișe care le amintesc de această îndatorire. Mai mult, legea prevede amenzi pentru cei ce sunt prinși fără bon fiscal la ieșirea din magazin. Cu toate acestea, puțini sunt cumpărătorii care se conformează.De-acum încolo, Fiscul va stimula populația prin metoda Loteriei bonurilor fiscale. O asemenea măsură se aplică în Slovacia, Malta, Portugalia și este în curs de implementare în Polonia.