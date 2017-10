Pregătiţi banii! Fiscul scoate la vânzare apartamentele datornicilor din Constanţa

Pregătiți banii! Fiscul scoate la vânzare apartamentele datornicilor din Constanța

Agenția Națională de Admi-nistrare Fiscală, prin Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, scoate la licitație luna aceasta patru apartamente din municipiu, cu prețuri cuprinse între 99.000 de lei și aproape 180.000 de lei. Unul dintre imobile a mai fost scos odată la licitației, dar cum nimeni nu s-a arătat interesat, acum prețul a scăzut cu 25%. Este vorba despre un apartament cu trei camere, de pe strada Albatros. Este decomandat și are o suprafață utilă de 65 metri pătrați. Poate fi cumpărat de această dată cu 117.975 lei, adică în jur de 27.400 de euro.O idee mai scump este un alt apartament, tot de pe strada Albatros, cu două camere, pentru care prețul de pornire al licitației este 119.500 lei (aproximativ 27.800 de euro). Imobilul are o suprafață utilă de 42 de metri pătrați. Și constănțenii care nu ar spune nu pentru un apartament situat într-un bloc de pe strada Tulcei au o variantă, ceva mai piperată, însă. Are trei camere, o suprafață utilă de aproape 63 metri pătrați și un preț de pornire a licitației de 179.825 lei (41.800 de euro). Cea de-a patra propunere pe care o face constănțenilor Administrația Finanțelor Publice este o garsonieră de 33 de metri pătrați de pe strada Traian. Constănțenii interesați ar trebui să aibă disponibili, pentru a o achiziționa, cel puțin 99.667 de lei (puțin peste 23.000 de euro), atât cât este prețul de pornire. Licitațiile au loc luna aceasta, pe 19 martie, la sediul Administrației Finanțelor Publice Con-stanța. În toate cele patru cazuri constănțenii interesați de imobile trebuie să facă o ofertă de cumpărare cel târziu cu trei zile înainte de data stabilită pentru licitație, dar și să achite 10% din prețul de pornire.