Pregătirea maşinii pentru sezonul de iarnă. Mai sunt valabile anvelopele all season?

În altă ordine de idei, RAR a dezminţit informaţia şi a transmis o declaraţie referitoare la acest aspect.





„Potrivit Directivei 92/23/CE a Consiliului Europei transpusă în Legea 161/2011 anvelopa de iarnă este o anvelopă care are inscripționată prescurtarea M+S din limba engleză mud & snow care înseamnă noroi și zăpadă, deci exact literele care se găsesc şi pe anvelopele all season”, au precizat cei de la RAR.





Aşadar, utilizarea unei anvelope care nu are ştanţate M+S este necorespunzătoare pentru sezonul rece, crește distanța de frânare, scade performanța mobilității și crește consumul. Şoferul care utilizează cauciucuri neconforme pentru sezonul rece este pasibil de amendă cuprinsă între 1.305 lei şi 2.900 lei.





Vine iarna şi ar trebui să ne găsească cu autoturismul pregătit pentru specificul acestui anotimp: temperaturi scăzute, precipitaţii mixte şi polei. Specialiştii recomandă o minimă revizie pentru a nu ne prinde pe nepregătite sezonul rece. Ar fi bine de verificat bateria şi sistemul de încărcare deoarece frigul scade puterea bateriei. Poate n-ar fi rău să o punem la încărcat să-i prelungim viaţa şi buna funcţionare. De asemenea, antigelul trebuie să fie de concentraţie mare să reziste la temperaturi joase. Foarte important de verificat este şi termostatul care trebuie să funcţioneze în parametri optimi, mai ales că la frig maşina este mult mai solicitată. Printre verificările esenţiale este inclus şi sistemul de curăţare al parbrizului. Ştergătoarele şi lichidul de parbriz joacă un rol esenţial în siguranţa rutieră, asigurând vizibilitatea când plouă sau ninge. Dacă nu mai sunt în stare bună şi nu mai asigură curăţarea în condiţii optime, mai bine înlocuiţi-le pentru siguranţa voastră. „Mulţi şoferi nu dau importanţă celor mai elementare sisteme care fac un autovehicul să ruleze în siguranţă şi să asigure condiţii bune pentru deplasarea la temperaturi scăzute. Nu numai anvelopele sunt importante, dar şi de inima maşinii care este bateria trebuie avut grijă, pentru că fără o baterie optimă, nici clima, nici sistemul de curăţare sau iluminare nu vor funcţia cum trebuie. Să verificăm antigelul, să-l completăm sau să-l schimbăm dacă nu mai este în parametri. Costurile cu verificarea şi înlocuirea „consumabilelor” diferă de la maşină la maşină. Un preţ minim ar fi 300 de lei, dar poate să coste şi 600 de lei, în funcţie de ce găsim la verificare”, ne-a declarat mecanicul auto Ionel Papuc.Ştirea că anvelopele de tipul „all season” nu ar mai fi acceptate în această iarnă i-a bulversat pe şoferii constănţeni. O asociaţie a consumatorilor a răspândit zvonul, potrivit căruia, Registrul Auto Român (RAR) nu mai recunoaşte acest tip de anvelope ca fiind optime pentru iarnă. Toate mediile au comentat îndelung subiectul, iar dacă ar fi fost adevărat, acest aspect ar fi nemulţumit foarte mulţi conducători auto. „Am auzit şi eu zvonul ăsta şi normal că m-au apucat toate cele. Eu folosesc de ani de zile numai anvelope all season pentru că stau la bloc şi nu am unde să le depozitez. Pe de altă parte, asta ar mai fi lipsit la câte scumpiri ne-au venit pe cap, fix anvelopele lipseau. Să dau acum 2.000 de lei pentru a echipa maşina cu anvelope pe care scrie de iarnă, când acum doi ani le-am cumpărat pe cele all season, cred că ar fi fost prea mult”, a declarat Cătălin Toma, proprietarul unui autovehicul.