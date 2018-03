Precizări privind depunerea formularului fiscal 230

Ministerul Finanțelor Publice și ANAF fac precizări privind procedura depunerii formularului 230 – „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii”, în contextul măsurilor de simplificare și debirocratizare pe care le are în vedere în acest an.Pentru aplicarea unitară la nivel național a prevederilor legale prin circulara transmisă structurilor teritoriale ale ANAF se clarifică posibilitatea depunerii formularului 230 și de către entitatea nonprofit, unitatea de cult beneficiară a sumei redirecționate. Măsura este tranzitorie, până la generalizarea depunerii tuturor formularelor prin mijloace electronice de transmitere la distanță prin intermediul SPV care reprezintă un alt obiectiv strategic al Ministerului Finanțelor PubliceAstfel, se are în vedere centralizarea de către entitatea nonprofit, unitatea de cult beneficiară a formularelor 230, semnate de contribuabili și depunerea acestora la ANAF în baza unui borderou în condițiile asumării de către reprezentantul ONG, unității de cult a răspunderii sub sancțiunea privind falsul în declarații și uzul de fals.În baza rolului activ și ca măsură de securizare ANAF va notifica contribuabilii cu privire la opțiunea exercitată prin formularul 230 primit, astfel încât aceștia să cunoască faptul că se dă curs cererii de direcționare a cotei de 2%.Trebuie menționat faptul că persoana fizică poate anunța administrația fiscală, într-un termen rezonabil de 30 de zile, dacă sunt inadvertențe cu privire la opțiunea exercitată.