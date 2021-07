Prea puţini tineri au primit pământuri de la stat

Buna intenţie a statului de a împroprietări tinerii fermieri cu până la 50 de hectare de pământ agricol se pare că a fost sortită eşecului, din moment ce doar 17 beneficiari au finalizat contractele. Informaţia a fost făcută publică de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, în cadrul unei conferinţe de presă privind stadiul negocierilor PAC 2021-2027 și programele de sprijin pentru agricultori. În cele două sesiuni de depunere a cererilor, în prima etapă au fost admişi 28 de tineri, iar acum doar 28 de tineri au fost eligibili, iar dintre aceştia 17 au semnat deja contractele. „Am promis anul trecut și am modificat legislația astfel încât acolo unde am identificat suprafețe de teren gestionate de către ADS, să le concesionăm, în primul rând tinerilor fermieri. Au fost 2 sesiuni, prima din 26 octombrie 2020, s-a derulat până în 6 noiembrie 2020. Au fost 125 de solicitanți în județele: Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara și Satu Mare. Din totalul celor depuse, doar 61 de solicitanți au fost eligibili. Au depus documente în completare 39 de candidați, dintre aceștia au fost admiși 28. Până acum au fost semnate 14 contracte. Sigur, redevențele sunt între 2.000 și 2.700 de kilograme grâu pe hectar pe an”, a declarat ministrul Adrian Oros. Beneficiarii programului sunt tineri din judeţele Gorj, Ialomița, Neamț, Satu Mare, Timiș și Teleorman. „Procesul este în desfășurare, pe unde vom identifica terenuri libere de sarcini, libere de contract, o să facem așa cum am promis și cum spune legea, să le îndreptăm către tinerii fermieri”, a precizat ministrul Agriculturii.