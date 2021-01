Prea puţini bani pentru nevoia de apă a Dobrogei. Fermierii solicită suplimentarea fondurilor

„În septembrie 2020 am avut o întâlnire cu domnul George Scarlat, care acum este senator şi preşedinte al Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltară rurală din Senat. Am obţinut promisiunea alocării unor fonduri de minim 420 de milioane de euro pentru judeţul Constanţa şi 150 de milioane de euro pentru judeţul Tulcea, prin noul Plan Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR) pentru ANIF regiunea sud-est. OUAI-urile ar urma să primească fonduri europene, în valoare de un milion de euro de proiect, prin intermediul măsurilor deschise de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR). Numai că şi aici este o problemă legată de neîndeplinirea punctajului pentru fermierii dobrogeni, care sunt defavorizaţi din cauza alimentării cu apă, Dobrogea fiind lipsită de ape de mică adâncime şi de ape de suprafaţă. De aceea, este nevoie ca Dobrogea să fie declarată zonă specială şi să beneficieze de legi speciale. Ghidul solicitantului pentru Submăsura 4.3.I ar trebui scris pentru fiecare zonă a ţării în parte cu specificităţile ei, să nu fie toţi solicitanţii puşi laolaltă la îndeplinirea condiţiilor, pentru că nu este corect”, a mai adăugat Theodor Ichim. Toate aceste măsuri ar asigura infrastructura de irigaţii iar terenurile ar primi apă fiind un stimul pentru continuarea activităţii producătorilor agricoli din zonele aride.



Prea puţini bani pentru nevoia de apă



Şi preşedintele OUAI Dobrogea, Mihail Kogălniceanu, Răzvan Filipescu a avut un punct de vedere pertinent.



„Noi am cerut suplimentarea fondurilor pentru beneficiarii privaţi. Anul trecut a fost o sesiune prin care OUAI-urile puteau beneficia de finanţări până într-un milion de euro pentru reabilitarea staţiilor de pompare pe care le-au preluat de la ANIF. S-au alocat doar 43 de milioane de euro ceea ce a echivalat 40 - 43 de proiecte maxim. Problema este că la nivel naţional sunt 95 de proiecte depuse, mare parte dintre ele sunt declarate eligibile, dar nu sunt şi finanţabile pentru că s-ar putea să nu mai existe sursa de bani. Fiind final de perioadă de alocare noi am solicitat ca din banii alocaţi pentru celelalte măsuri să se aloce suplimentar astfel încât toate proiectele care sunt declarate eligibile să fie finanţate. Vor exista bani şi din perioada de tranziţie şi atunci e bine să se suplimenteze fondurile pentru aceste proiecte. Anul 2020 a fost un an foarte dificil şi singura şansă pentru OUAI-uri să obţină apă este să primească aceşti bani”, a declarat Răzvan Filipescu pentru „Cuget Liber”.



Fermierii Dobrogeni au obţinut de la Primăria Constanţa acordul de a se constitui în Asociaţia Producătorilor Agricoli din Dobrogea, şi astfel, având statut juridic vor putea să fie mai uniţi şi să lupte pentru drepturile lor.





Dacă cu ani în urmă, ploile şi zăpezile căzute peste an erau suficiente pentru a asigura cantitatea de apă din sol pentru a obţine recolte bogate, în ultimii ani, seceta pedologică i-a făcut pe agricultorii dobrogeni să ia măsuri pentru a aduce apa pe terenurile lor. Cel mai impresionant strigăt de ajutor transmis anul trecut de fermierii dobrogeni, într-o manieră inedită, când au scris cu litere mari pe pământul uscat, să-i vadă parcă şi Dumnezeu, „Vrem apă”, s-a materializat în mai multe întâlniri avute la Ministerul Agriculturii cu secretarul de stat de atunci, George Scarlat, şi ulterior, cu conducerea judeţeană a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) pentru a găsi soluţii de finanţare pentru refacerea sistemului de irigaţii. După cum se ştie, infrastructura primară aparţine statului, reprezentat de ANIF, iar cea secundară a fost preluată şi administrată de privaţi constituiţi în Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI-uri). Problema pe care o ridică, Theodor Ichim, preşedintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli din Dobrogea (APAD) şi semnatarul scrisorii deschise, este că banii alocaţi prin proiectul Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014 - 2020), Submăsura 4.3.I sunt prea puţini. Este vorba despre 43.700.259 euro, sumă insuficientă pentru a acoperi finanţarea celor 95 de proiecte eligibile la nivelul întregii ţări, inclusiv a celor din zona Dobrogea.