Practicant pe o navă japoneză

„M-am angajat să fac stagiul de practică la compania niponă NYK Shipmanagement, prin intermediul agenției AB Crewing, relatează Dănuț – Valentin Luca, student anul IV, la secția navigație, din cadrul Universității Maritime din Constanța. În fiecare an, agenția vine la facultate și recrutează cadeți pentru punte și mașină. Candidații sunt supuși unor teste destul de dure. Numărul celor admiși este mic. În 2017 au recrutat câte trei cadeți pentru punte și mașină, iar în acest an doar un cadet pe fiecare compartiment.Am făcut practică timp de zece luni pe două tipuri de nave. Mai întâi pe un portcontainer, iar apoi pe un tanc petrolier. Urmează să mai fac două luni pe un portcontainer.În perioada de practică am fost plătit în baza unui contract de muncă, în care erau prevăzute asigurările de accidente, îmbolnăviri și deces.Compania NYK ține mult la buna instruire a cadeților, cu atât mai mult cu cât are nave școală destinate acestui scop. Pe o astfel de navă se instruiesc 20 de cadeți, care fac nu doar practică, ci și cursuri. Acestea se desfășoară pe parcursul a 45 de zile, câte 6 ore pe zi. Urmează 45 de zile de cart în echipă. În următoarele luni, practica are loc pe nave comerciale, pe care sunt repartizați unu sau doi cadeți.La bordul lor se învață ceea ce trebuie să știe un ofițer, se aplică cunoștințele învățate în facultate și pe nava școală. Pe navele comerciale îți dai seama dacă poți continua sau nu, dacă ești făcut pentru meseria de navigator.Munca de la bord a inclus numeroase activități pe care trebuie să le știe orice marinar, nu doar cele specifice funcției de ofițer punte.De fiecare dată am nimerit într-un echipaj multinațional. Chiar am fost surprins de modul în care m-au primit ceilalți marinari. Nu mă așteptam să fie atât de primitori. Aceasta m-a ajutat să nu simt că eram departe de casă. Am prieteni care nu au rezistat șocului provocat de izolarea pe mare. Eu am reușit să mă integrez în noua viață, fără probleme. După această experiență, mi-a crescut încrederea în propriile forțe și nu mai am emoții așa cum aveam la început.”