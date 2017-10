Povestea unui brand constănţean de succes - GEPETO

Povestea unui brand constănțean de succes - GEPETO

Ştire online publicată Luni, 04 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Economia constănțeană trăiește, de ani buni, prin plămânii câtorva afaceri de succes, mari companii care au răzbit chiar și în timpuri de criză economică, consolidându-și rolul în piața locală, românească, cât și internațională.Aceasta este și povestea companiei „Gepeto”, un brand care s-a construit treptat în piața românească prin răbdare, strategie și credință. Și ca în orice mare afacere, în spatele numelui și a brandului stau oameni care trasează direcțiile și implementează politici economice și de calitate. Robert Aurel Boroianu este un asemenea personaj, care, în ciuda vârstei tinere, este fondatorul și CEO companiei Gepeto. „Brandurile trainice se dezvoltă atât pe vremuri de criză, cât și în zile bune. Ca mai toate lucrurile construite cu migală, gândite, pentru care adăugăm cărămidă peste cărămidă pentru a forma întregul, la Gepeto construim lucruri trainice, durabile, ce ajung să reziste și să fie rostite și peste ani. Iar pentru asta, înainte de toate, Gepeto a știut să-și respecte clienții. Noi am descoperit aici pasiune pentru tradiție și deschidere către soluții noi”, ne-a declarat Robert Aurel Boroianu, fondatorul companiei.Deși climatul economic nu a fost deloc favorabil în ultimii ani, pentru Gepeto a existat o provocare continuă în a susține principalul obiectiv - acela de a fi prima alegere a consumatorilor români și din diaspora și de a deveni cel mai important jucător al regiunii. Iar rezultatele nu au dezamăgit, nici deoparte, nici de alta, consumatorii descriind produsele Gepeto prin calitate, siguranță, seriozitate, responsabilitate și respect.Potrivit fondatorului companiei, Robert Aurel Boroianu, acest rezultat este rodul unei munci titanice. „În construirea și dezvoltarea unui brand este foarte important să te focusezi asupra companiei; să te concentrezi asupra concurenței și să te poți poziționa în raport cu aceasta; să te dedici clienților; să dezvolți strategia de branding, s-o implementezi și s-o extinzi permanent; să stabilești bugete; să analizezi răspunsurile din piață - feed-back; să existe o îmbunătățire continuă a procesului de branding”, susține Robert Aurel Boroianu.