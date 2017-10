Potenţialul real al energiei regenerabile din România este mult mai mic decât cel din teorie

Potențialul real al energiei regenerabile din România este mult mai mic decât cel din teorie

Ştire online publicată Vineri, 22 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Romania are un potential de energie regenerabila mult mai mic decat cel estimat din perspectiva teoretica, potrivit unui draft al Strategiei Energetice a Romaniei pentru perioada 2011 – 2035, publicat de Ministerul Economiei. ”Sursele regenerabile de energie din Romania au un potential teoretic important. Potentialul utilizabil al acestor surse este mult mai mic, datorita limitarilor tehnologice, eficientei economice si a restrictiilor de mediu”, se precizeaza in document. Una dintre cele mai importante resurse regenerabile este cea hidro. Potrivit ultimelor evaluari, potentialul hidroenergetic tehnic amenajabil al Romaniei este de circa 32.000 GWh/an. La finele anului 2009 puterea instalata in centrale hidroelectrice era de 6.450 MW, energia pentru anul hidrologic mediu fiind evaluata la 17.340 GWh/an. Astfel, gradul de valorificare al potentialului tehnic amenajabil este in prezent de 54%. Harta surselor regenerabile de energie disponibile pe regiuni arata urmatoarea impartire teritoriala: • Delta Dunarii (energie solara); • Dobrogea (energie solara si eoliana); • Moldova (campie si podis - microhidro, energie eoliana si biomasa); • Muntii Carpati (IV1 – Carpatii de Est); • Carpatii de Sud; • Carpatii de Vest (biomasa,microhidro); • Podisul Transilvaniei (microhidro); • Campia de Vest (energie geotermala); • Subcarpatii (VII1 – Subcarpatii Getici; VII2 – Subcarpatii de Curbura; VII3 – Subcarpatii Moldovei: biomasa, microhidro); • Campia de Sud (biomasa, energie geotermala si solara). Cu exceptia centralelor hidroelectrice mari, costurile de producere a energiei electrice in unitati ce utilizeaza surse regenerabile sunt in prezent superioare celor aferente utilizarii combustibililor fosili si nuclear. Potrivit Strategiei, stimularea utilizarii acestor surse si atragerea investitiilor in unitati energetice ce utilizeaza surse regenerabile se realizeaza prin mecanisme de sustinere, ce duc si la cresterea pretului energiei electrice la consumatorul final. Mai multe detalii pe www.green-report.ro