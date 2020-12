Pot fi rezolvate disputele comerciale mai rapid și mai ieftin decât în Justiție?

Se poate spune că, în funcție de modul în care se raportează la arbitrajul comercial, oamenii de afaceri se împart în trei categorii distincte: cei ce nu știu nimic despre acest mecanism și avantajele lui; cei ce le cunosc și se folosesc de ele, dând dovadă de onestitate în relațiile comerciale; cei neserioși, care preferă căile întortocheate și lungi ale justiției.







Avantajele arbitrajului comercial





Încă din anul 1993, pe lângă Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, funcționează Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim. Începând din anul 2007, președintele ei este reputatul avocat Dan Frangeti.





Din 1993 și până astăzi aceasta a soluționat peste o mie de cauze. Este totuși puțin dacă avem în vedere sutele de litigii comerciale aflate, în fiecare an, pe rolul instanțelor de judecată tradiționale.





Trebuie să știți, stimați oameni de afaceri, că arbitrajul este una dintre cele mai moderne metode și proceduri de soluționare a litigiilor și se folosește pe scară tot mai largă în economia mondială, grație multiplelor sale avantaje.





Astfel, timpul în care se soluționează un litigiu pe calea arbitrajului este mult mai scurt. Dacă la o instanță de judecată poate dura și câțiva ani, în arbitraj poate fi soluționat în câteva luni. În al doilea rând, prezintă avantajul confidențialității dezbaterilor. În cazul instanței civile, odată ce dosarul a ajuns la ea, oricine poate vedea actele din dosar. Uneori, acestea cuprind informații despre sume, know-how, care n-ar trebui să ajungă la concurență. În arbitraj, dosarul nu poate fi văzut decât de părțile din litigiu.





Un alt avantaj constă în posibilitatea de a-ți alege judecătorul, arbitrul. Fiecare dintre părți are posibilitatea să-și desemneze un arbitru, un judecător. Aceasta nu înseamnă că judecătorul va fi de partea sa, ci că și-a ales persoana în care are încredere, cunoscând-o ca fiind bine pregătită profesional, integră, serioasă. Actul normativ prevede alegerea a trei arbitri.



Un alt avantaj este legat de costuri. Pentru litigiile de valori foarte mari, costurile sunt mai mici decât în instanța de judecată. Dacă la instanța civilă costul este fix, respectiv 10% din valoarea sumei aflată în litigiu, în arbitraj procentul scade de la 8% la 0,2%. Este de 8% pentru sumele mici și ajunge la 0,2% în cazul litigiilor de peste 10 milioane de euro.





Un alt avantaj constă în faptul că hotărârea arbitrală este executorie de drept, la fel ca orice altă hotărâre judecătorească.



În plus, arbitrii sunt specializați. Există o listă de arbitri și oricine poate vedea specializarea acelor persoane, spre deosebire de instanțele de judecată, în care judecătorilor le-ar fi foarte greu să se specializeze. Un judecător primește dosare diferite și nu poate spune că vrea să soluționeze numai litigii din domeniul pe care îl stăpânește mai bine. Or, specializarea joacă un rol important mai ales într-o lume în care un contract de construcție, un contract bancar, un contract în domeniul maritim și așa mai departe au elementele specifice. Pe de altă parte, nicio persoană, nici un judecător nu are cum să cunoască toată legislația și de aceea este nevoie de specializare.



Cine poate apela la arbitrajul comercial?





Ce litigii pot fi soluționate de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim? Sunt arbitrabile toate litigiile patrimoniale, cu excepția celor netranzacționabile prin lege. De asemenea, nu sunt arbitrabile litigiile de stare civilă, relațiile de familie, dezbaterea succesorală și cele de natură penală.





Pot apela la calea arbitrajului comercial: agenții economici, persoanele juridice de drept public care au în obiectul de activitate activități comerciale.





Pentru a putea soluționa litigiile prin arbitraj comercial, este necesară introducerea în contracte a unei clauze compromisorii, prin care părțile convin ca litigiile ce vor rezulta din sau în legătură cu contractul ce cuprinde clauza să fie soluționate pe calea arbitrajului organizat de Curtea de Arbitraj Comercial și Maritim Constanța.



Statul trebuie să vină cu soluția





În urmă cu doi ani, statul român a făcut un pas important în direcția utilizării arbitrajului comercial în soluționarea propriilor litigii, adoptând HG nr. 1/2018. Actul normativ stabilește că arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este obligatoriu pentru soluționarea litigiilor legate de anumite categorii de contracte de achiziții publice.





Dacă sistemul ar fi aplicat pe scară mai largă în România, ar avea de câștigat toată lumea: mediul de afaceri, care ar avea blocaje mai puține și de scurtă durată; Justiția, care ar fi degrevată de numeroasele dosare comerciale și ar putea să rezolve mai eficient celelalte cauze; societatea în general, care ar economisi timp și bani cu actul justiției.



Statul român ar trebui să găsească soluții pentru a încuraja rezolvarea litigiilor comerciale pe calea arbitrajului.





Din această cauză, instanțele de judecată din România sunt sufocate de numărul uriaș al conflictelor comerciale aflate pe rol. Dar nu pe judecători trebuie să îi plângem, ci pe agenții economici implicați în litigii. Sunt nevoiți să piardă mulți ani și o groază de bani până la obținerea unei soluții definitive.