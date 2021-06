Poşta Română are un nou director general

Compania Naţională Poşta Română are de luni, 14 iunie un nou director general, în persoana liberalului Valentin Ştefan. Potrivit CV-ului a absolvit în 2008 Universitatea Bucureşti, cu licenţă în istorie. Înainte de preluarea mandatului de director general, Valentin Ştefan a ocupat poziţia de director general adjunct, fiind responsabil cu coordonarea Direcţiei Economice, a departamentelor IT şi Juridic şi a Direcţiei Administrativ, Auto şi Securitate Poştală. Din această poziţie a coordonat proiecte privind formarea, proiectarea şi demararea uneia dintre cele mai mari investiţii tehnologice din Poşta Română, din ultimii ani, practic, o bază reală pentru relansarea unor fluxuri de business de nişă, în vederea creşterii veniturilor companiei.„În primul rând, doresc să mulţumesc colegului meu Horia Grigorescu pentru întreaga activitate de management şi buna colaborare pe care am avut-o şi, în acest context, vreau să asigur toţi partenerii de business ai Poştei Române că toate proiectele pe care compania le are în desfăşurare vor continua, astfel încât să atingem ţintele propuse pentru dezvoltarea operatorului naţional de servicii poştale”, a declarat Valentin Ştefan, Directorul General.