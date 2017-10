Porturile româneşti vor fi restrictive pentru navele din afara Uniunii Europene

Porturile românești vor fi restrictive pentru navele din afara Uniunii Europene

Porturile românești vor deveni selective odată cu promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor și a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparținând domeniului public, precum și desfășurarea activităților de transport naval în porturi și pe căi navi-gabile interioare.Potrivit actului normativ: „Transportul de persoane și/sau de mărfuri dintr-un port românesc având ca destinație un port dintr-un stat membru al Uniunii Euro-pene se efectuează numai cu nave care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene. Transportul de persoane și/sau de mărfuri dintr-un port românesc având ca destinație un port dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene se poate efectua cu nave care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene sau cu nave care arborează pavilionul statului pe teritoriul căruia se află situat portul de destinație. În situația în care nu există nave disponibile pentru efectuarea transporturilor de persoane și/sau de mărfuri cu respectarea prevederilor de mai sus, respectivele transporturi se pot efectua cu nave care arborează pavilionul unui stat terț cu condiția obținerii în prealabil a unei autorizații emise de către direcție.”Practic, prin această lege sunt scoase de pe piața României navele țărilor de pavilion aflate pe lista neagră a organizației Paris Memorandum. Este vorba de: Sierra Leone, Belize, Cambogia, Togo, Moldova, Tanzania, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Dominicana și Comoros.Măsura vine în sprijinul flotei europene, în cadrul căreia muncesc cei mai mulți navigatori români, iar pe de altă parte contribuie la eliminarea de pe piață a pavilioanelor permisive, în care s-au adunat cele mai multe nave sub standardele tehnice internaționale.