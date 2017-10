Porturile româneşti sunt un exemplu în regiunea Mării Negre

Porturile românești sunt un exemplu în regiunea Mării Negre

Porturile maritime și fluvio-maritime românești nu sunt permisive pentru navele sub standard. O demonstrează numărul mare de nave reținute de serviciul de Port State Control din cadrul Autorității Navale Române, pentru deficiențe care pun în pericol siguranța navigației. De la începutul anului 2017 și până pe data de 9 octombrie au fost reținute și obligate să-și remedieze deficiențele 49 de nave, din care 40 de nave în portul Constanța, 4 nave în portul Midia, 4 nave în portul Tulcea și o navă în portul Brăila.v v vCargoul de mărfuri generale „LTW Express”, sub pavilion Panama, a intrat în portul Constanța, pe data de 5 octombrie 2017, pentru a descărca 2.422 tone de țevi, în terminalul Umex. La sosire a fost verificat de inspectorii de Port State Control, care au găsit… 23 de deficiențe. În afara celor tehnice, care privesc siguranța navigației, lipsesc o serie de certificate maritime prevăzute de Convenția internațională MLC 2006, precum și certificatele de competență ale unor membri ai echipajului.Nava are lungimea de 98 metri, lățimea de 17 metri, capacitatea de 4.706 tdw și a fost construită în 1991.„Este a patra navă reținută de Autoritatea Navală Română, începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru nerespectarea prevederilor MLC 2006. Este un semnal puternic pe care ANR îl dă, alături de noi, armatorilor: navele care intră în porturile românești trebuie să respecte Convenția internațională privind munca și viața pe mare. Sperăm, ca de acum încolo, să avem cât mai puține astfel de cazuri”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful inspectoratului ITF România și președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor.Intransigența ANR și a autorităților din celelalte porturi din regiunea Mării Negre va avea efecte asupra vieții tuturor navigatorilor din zonă, va duce la creșterea salariilor echipajelor cel puțin până la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii, afirmă Mihălcioiu. „În prezent, în flota Mării Negre, cele mai multe salarii sunt sub standardul OIM. Din această cauză, România nu are navigatori în zonă. Marinarii români nu concep să muncească cu salarii de 400 - 600 de dolari pe lună”, a afirmat liderul de sindicat.Referindu-se la cazul navei „Geo Star”, aflat în curs de finalizare, Mihălcioiu a lăudat profesionismul inspectorilor de Port State Control, care au reținut nava pentru deficiențe grave și nerespectarea Convenției MLC 2006. În urma intervenției SLN, echipajul a primit, de la firma de asigurare din Rusia, salariile pe patru luni, iar o parte dintre navigatori au fost repatriați.Mai mult, la solicitarea SLN, făcută în numele echipajului, instanța de judecată din Constanța a decis vânzarea navei, urmând ca licitația să fie programată în perioada următoare. Din suma obținută, echipajul va primi diferența de salarii.„Am informat Organizația Maritimă Internațională, Organizația Internațională a Muncii și Federația Internațională a Transportatorilor despre rezolvarea fericită a cazului „Geo Star”. Am primit răspunsuri încurajatoare. România este un exemplu în regiunea Mării Negre în ceea ce privește apărarea drepturilor navigatorilor care vin în porturile sale. Avem foarte multe cazuri rezolvate. Anual, recuperăm peste un milion de dolari pentru echipajele care ajung în portul Constanța. În timpul crizei economice am recuperat chiar și trei - patru milioane de dolari pe an.În urma întâlnirii de pe 7 septembrie, din Georgia, la care au participat inspectorii ITF și reprezentanții sindicatelor navigatorilor din regiune, am reluat campania împotriva navelor sub standard de la Marea Neagră. În cadrul ei, vom organiza dialogul partenerilor sociali cu autoritățile țărilor riverane, pentru ca împreună să acționăm astfel încât Marea Neagră să nu mai fie o mare a rușinii”, a declarat liderul sindical.