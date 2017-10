Porturile, navele şi întregul comerţ maritim sunt ţinta atacurilor cibernetice

1

sclavagism

Ticalosii care conduc astazi Coremarul isi bat joc de noi. Suntem sclavii acestor nemernici care evazioneaza statul cu acte in regula. Muncim la gri si nimeni nu se autosesizeaza. Programul de lucru depaseste cu mult orele de lucru legale. Capitanii complecteaza jurnalele de bord cu date neconforme realitatii. Astfel orele lucrate ilegal nu sunt impozitate. Opriti sclavagismul in portul Constanta! Opriti coruptia in portul Constanta! Opriti traficul de influenta in portul Constanta! Impuneti respectarea legilor in portul Constanta! Decapitati mafia care troneaza de atata amar de vreme in portul Constanta.