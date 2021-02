Porturile maritime românești plătesc tribut pandemiei Covid-19 și lipsei irigațiilor din agricultura națională

În 2020, porturile Constanța (plus zona Midia) și Mangalia au manipulat împreună 60.375.799 tone de mărfuri, cu 9,35% mai puțin față de 2019, care a fost un an record, și cu 1,51% sub traficul anului 2018.



Trebuie amintit faptul că din 2009, primul an al Marii Crize Economice, porturile maritime românești n-au mai înregistrat un asemenea declin al traficului.



Portul Constanța – pierdere majoră de trafic





Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 53.849.605 tone de mărfuri, cu 7,37% mai puțin față de anul 2019. Au influențat pozitiv doar 6 grupe de mărfuri din totalul de 22, respectiv creșterea cantităților de: cereale (+2,73%), îngrășăminte (+11,17%), produse chimice (+25,40%), ciment (+creștere de 4,08 ori), echipamente și mașini (+18,55%), celuloză și deșeuri de hârtie (+50,28%).





În structura traficului nu s-au produs schimbări semnificative. Cerealele și semințele uleioase au reprezentat 44,03% din totalul fluxurilor de mărfuri derulate. Ponderi importante au înregistrat: mărfurile containerizate (11,79%), minereurile și deșeurile metalice (11,41%), hidrocarburile (11,20%), îngrășămintele și produsele chimice (9,16%) și cărbunii (5,29%).



În 2020, traficul de containere din portul Constanța a totalizat 6.345.692 tone de mărfuri, respectiv 643.725 TEU (containere standard), fiind mai mic cu 3,15%, în tone, respectiv 3,35%, în TEU, față de anul 2019.



Midia - în suferință





În 2020, zona Midia a portului Constanța a derulat un trafic de mărfuri total de 6.159.749 tone, cu 24,84% mai mic decât în aceeași perioadă din 2019. Hidrocarburile, care dețin o pondere de 89,16% în totalul mărfurilor manipulate la Midia, au înregistrat un declin de 28,00%, ca efect al reducerii cererii de carburanți.





Surpriza o reprezintă micuțul port Mangalia, care a manipulat 366.445 tone de mărfuri, cu 34,86% mai mult decât în 2019. În structură, cimentul reprezintă 54,18% din traficul total al acestui port, iar produsele petroliere, 42,69%.





x x x





Pe malul opus al Mării Negre, porturile rusești au raportat, pentru anul 2020, un trafic de 252 milioane de tone de mărfuri, mai mic cu 2,4% față de anul 2019. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 141,8 milioane tone de mărfuri, cu 9,6% mai puțin decât în anul precedent. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse – 26,8 milioane de tone (+6,2%), Kavkaz – 21,9 milioane de tone (+4,5%), Taman – 22,0 milioane de tone (+46,5%), Rostov pe Don – 17,8 milioane de tone (+11,0%) și Yeisk – 4,2 milioane de tone (-1.2%).





Din cauza ei și a lipsei irigațiilor, producția de cereale a României s-a înjumătățit, iar disponibilitățile pentru export au scăzut dramatic. Din fericire pentru operatorii portuari, golul lăsat de cerealele românești a fost acoperit de grânele din Serbia și Ungaria.