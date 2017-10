Porturile maritime româneşti nu au cum să profite de creşterea economică

Porturile maritime românești nu au cum să profite de creșterea economică

Cum vine asta? România are cea mai mare creștere a PIB-ului din Uniunea Europeană - 5,7% în primul trimestru al anului 2017 -, exporturile au crescut cu 9%, în primele patru luni ale anului, iar importurile cu 10,5%, în schimb, traficul de mărfuri în porturile maritime românești a scăzut sub nivelul anului trecut. Dacă am produs, exportat și importat mai mult,de ce nu se reflectă acest lucru în creșterea cantităților de mărfuri manipulate de portuari?Explicația este una singură: tot mai multe fluxuri de mărfuri ocolesc porturile Constanța, Midia și Mangalia, pentru că legăturile lor rutiere, feroviare și fluviale cu continentul sunt proaste. Degeaba se străduiesc Compania Națională Administrația Porturilor Martitime Constanța și operatorii privați să facă învestiții în infrastructura și suprastructura portuară, degeaba organizează campanii în țară și străinătate pentru atragerea fluxurilor de mărfuri, dacă țara nu are autostrăzi, dacă trenurile de marfă nu pot depăși viteza de 40 kilometri pe oră, iar adâncimile de pe Dunăre sunt sub cota minimă de navigație, mare parte din an. Până nu se vor rezolva toate acestea, industria portuară din România va continua să sufere.În primele cinci luni ale acestui an, porturile Constanța, Midia și Mangalia au derulat, împreună, 20.615.617 tone de mărfuri, cu 6,09% mai puțin față de perioada ianuarie - mai 2016. Traficul maritim a fost de 16,22 milioane tone, în scădere cu 6,73%, iar cel fluvial, a înregistrat 4,39 milioane tone, fiind în scădere cu 3,52%.Pe grupe de mărfuri evoluția se prezintă astfel: a) în creștere față de anul precedent- cereale - 6.502.182 tone (+6,74%);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.384.137 tone (+36,12%);- îngrășăminte - 1.077.023 tone (+4,15%);- produse metalice - 911.558 tone (+8,95%);- semințe uleioase - 391.968 tone (+64,30%);- produse chimice - 269.905 tone (+2,00%);- minerale brute sau prelucrate - 144.350 tone (+3,27%);- echipamente, mașini - 125.041 tone (+0,50%);- ciment - 73.084 tone (+9,57%);- animale vii - 41.936 tone (+8,54%);- sticlărie și produse ceramice - 9.036 tone (creștere de 3,09 ori);- legume și fructe - 6.139 tone (+13,47%):b) în declin față de anul precedent- articole diverse - 2.686.751 tone (-12,65%);- petrol brut - 2.657.538 tone (-13,59%);- produse petroliere - 1.892.375 tone (-30,50%);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.286.861 tone (-7,91%);- cărbune - 692.410 tone (-40,96%);- produse alimentare - 251.510 tone (-29,53%);- lemn, plută - 189.457 tone (-33,05%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 20.141 tone (-21,32%);- articole fabricate din metal - 2.215 tone (-37,52%).Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 17.952.810 tone de mărfuri, în scădere cu 3,69%. Cinci grupe de mărfuri dețin în total o pondere de 86,46% din fluxurile de mărfuri: cerealele și semințele uleioase - 38,40%, minereurile și deșeurile metalice - 14,83%, articolele diverse containerizate - 14,66%, hidrocarburile - 11,73%, îngrășămintele și produsele chimice - 6,84%Traficul de containere a totalizat 2.686.630 tone, respectiv 292.003 TEU, fiind în scădere cu 12,07%, respectiv 3,47%.Portul petrolier Midia prezintă o diminuare și mai mare a traficului. În primele cinci luni din 2017 a derulat 2.630.353 tone, cu 18,38% mai puțin decât în perioada de referință din anul precedent. Hidrocarburile, care dețin o pondere de 92,54% în totalul cantităților de mărfuri manipulate, au înregistrat o scădere de 21,39%. Îmbucurător este faptul că structura traficului este tot mai diversificată. În intervalul de referință, portul Midia a manipulat următoarele canitătăți de: petrol brut (1.390.665 tone), produse petroliere (1.043.558 tone), produse chimice (73.638 tone), îngrășăminte (43.185 tone), berbecuți (41.936 tone), ciment (18.418 tone), produse metalice (9.359), minerale brute (5.939 tone), echipamente (651).Micuțul port Mangalia a manipulat doar 32.454 tone de mărfuri, cu 63,92% sub nivelul atins în ianuarie - mai 2016, fiind afectat de dificultățile prin care trece compania Daewoo - Mangalia Heavy Industries. Structura traficului a fost următoarea: produse petroliere (10.146 tone), produse chimice (2.399 tone), ciment (9.113 tone), deșeuri neferoase (6.002 tone), echipamente (3.793 tone) și minerale brute (1.001 tone).Pe malul opus al Mării Negre, porturile rusești au raportat un trafic de 100,4 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 10,3%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 61,0 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 10,5%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Kavkaz - 9,8 milioane tone (+8,7%), Taman - 6,4 milioane de tone (+25,4%), Rostov pe Don - 4,9 milioane tone (+8,2%), Kerch - 3,5 milioane tone (+6,9%), Tuapse - 11,3 milioane tone (+8,4%).Porturile maritime ale Ucrainei au derulat 55,609 milioane de tone de mărfuri, cantitate mai mare cu 4,5% față de perioada de referință din anul precedent. Traficul de containere a totalizat 245.522 TEU, fiind în creștere cu 2,4%. Portul Yuzhny a raportat 18,47 tone de mărfuri manipulate (+6,6%), Odessa - 10,41 milioane de tone (+1,6%) și Nikolayev - 9,77 milioane de tone (+6,5%).