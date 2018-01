Porturile maritime românești au ratat de puțin ținta de trafic, pe 2017

Sincer vă spun, stimați cititori, am așteptat cu emoție rezultatele finale pe 2017, privind evoluția traficului de mărfuri în porturile maritime românești. Anul începuse în condiții nefavorabile pentru industria portuară, cu o iarnă lungă și grea, care a izolat porturile Constanța, Midia și Mangalia de restul țării. Din această cauză, după primele două luni, traficul de mărfuri înregistrase o prăbușire de 21,08%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.În următoarele zece luni, porturile românești au dus o cursă contracronometru pentru recuperarea decalajului. Și se părea că își vor atinge ținta, având în vedere creșterea spectaculoasă a comerțului exterior al României. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 11 luni ale anului 2017, exporturile României au fost cu 9,5% mai mari decât în perioada de referință din 2016, iar importurile au făcut un salt de 12,3%.Dar n-a fost să fie. Cele trei porturi maritime au ratat de puțin ținta, încheind anul cu un trafic total de 58.371.641 tone, mai mic cu 1,77% decât în anul anterior. Traficul maritim a fost de 45,62 milioane tone (-1,23%), iar cel fluvial de 12,75 milioane tone (-3,55%).Așa cum am arătat și cu alt prilej, scăderea traficului nu se datorează industriei portuare. Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și operatorii portuari fac tot ce depinde de ei pentru a atrage noi fluxuri de mărfuri: investesc în instalații și echipamente performante, în capacități de depozitare moderne, în creșterea adâncimilor și în infrastructură. Ratele de operare și calitatea serviciilor cresc de la an la an. Dar cu toate acestea, porturile noastre sunt pe zi ce trece tot mai izolate de lume, din cauza stării dezastruoase a rețelei rutiere și feroviare, a neasigurării condițiilor de navigație pe Dunăre, pe tot parcursul anului.v v vÎn 2017, evoluția traficului total pe grupe de mărfuri a fost următoarea:a) în creștere față de anul precedent- minereuri de fier și deșeuri de fier - 3.917.386 tone (+51%);- semințe uleioase - 3.215.811 tone (+10,18%);- îngrășăminte - 3.094.332 tone (+5,71%);- cărbune - 2.830.470 tone (+27,11%);- produse metalice - 2.217.403 tone (+8,29%);- minerale brute sau prelucrate - 438.273 tone (+31,07%);- animale vii - 97.738 tone (+4,75%);- sticlărie și produse ceramice - 17.679 tone (creștere de 5,97 ori);- legume și fructe - 6.913 tone (+21,36%):- articole fabricate din metal - 5.263 tone (+48,46%).b) în scădere față de anul precedent- cereale - 17.891.285 tone (-12,27%);- petrol brut - 7.352.164 tone (-1,80%);- articole diverse - 6.525.662 tone (-5,39%);- produse petroliere - 5.473.279 tone (-3,19%);- minereuri și deșeuri neferoase - 3.111.182 tone (-1,48%);- produse chimice - 713.021 tone (-1,29%);- produse alimentare - 504.328 tone (-36,68%);- lemn, plută - 416.751 tone (-25,20%);- echipamente, mașini - 337.910 tone (-5,29%);- ciment - 165.702 tone (-2,45%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 39.089 tone (-49,92%).v v vConstanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 50.643.549 tone de mărfuri, în scădere cu 2,21%. Șapte grupe de mărfuri dețin, împreună, o pondere de 96,36% din total: cerealele și semințele uleioase - 41,68%, minereurile și deșeurile metalice - 13,83%, articolele diverse containerizate - 12,88%, hidrocarburile - 11,10%, îngrășămintele și produsele chimice - 6,95%, cărbune - 5,59% și produsele metalice - 4,33%.Ponderea de peste 40% a cerealelor face ca traficul portuar să depindă, în mare măsură, de factorii ce influențează recoltele agricole din România, Serbia și Ungaria, precum și de evoluția prețurilor de pe piața internațională a cerealelor. Iată, scăderea cotațiilor bursiere din ultimele luni i-a determinat pe proprietarii de mărfuri să stocheze grânele, în așteptarea unor prețuri mai bune, cu consecințe negative pentru industria portuară.Traficul de containere a totalizat 5,45 milioane tone, respectiv 586.141 TEU, fiind în scădere cu 8,4%, respectiv 3,49%.Portul petrolier Midia este singurul care a înregistrat un rezultat pozitiv. În 2017 a derulat 7.634.272 tone de mărfuri, cu 3,17% mai mult decât în 2016. Hidrocarburile, care dețin o pondere de 93,24% în totalul mărfurilor manipulate la Midia, au înregistrat o creștere de 2,28%.Portul Mangalia a manipulat doar 93.820 tone de mărfuri, cu 60,69% sub nivelul atins în 2016, fiind afectat de criza prin care trece compania Daewoo - Mangalia Heavy Industries.v v vPe malul opus al Mării Negre, porturile rusești au raportat un trafic de 269,5 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 10,4%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 147,4 milioane tone de mărfuri, cu 12,2% mai mult decât în 2016. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Kavkaz - 35,3 milioane tone (+6,3%), Taman - 14,9 milioane de tone (+11,1%), Rostov pe Don - 14,9 milioane tone (+15,6%), Kerch - 9,5 milioane tone (-1,0%), Tuapse - 26,6 milioane tone (+5,6%).Porturile din Ucraina au manipulat 132,9 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 0,9% față de anul trecut. Prin portul Yuzhny au fost derulate 41,889 milioane tone (+6,6%), prin Odessa 24,12 milioane tone, prin Nikolaev - 23,53 milioane tone, iar prin Chernomorsk - 17,63 milioane tone. Traficul de containere din porturile Ucrainei a fost de circa 602.000 TEU.