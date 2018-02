În ianuarie 2018

Porturile maritime românești au manipulat cu peste 37% mai multe mărfuri

Porturile maritime românești au intrat cu dreptul în anul 2018. Creșterea economică generală, dar mai ales vremea bună le-au ajutat din plin. Rețelele feroviare și rutiere care leagă porturile cu țara și Europa n-au mai fost blocate de zăpezi, iar navigația pe Dunăre nu a mai fost afectată de secetă ori îngheț.În luna ianuarie, fluxurile de mărfuri au crescut spectaculos, ajungând la 4.796.998 tone, cantitate mai mare cu 37,48% față de aceeași lună din 2017, dar cu 1,05% sub nivelul atins în ianuarie 2016. Traficul maritim a fost de 3.973.413 tone (în creștere cu 24,70% față de aceeași perioadă din 2017), iar cel fluvial, de 823.585 tone (mai mare de 2,72 ori).v v vEvoluția traficului total pe grupe de mărfuri a fost următoarea:a) în creștere față de anul precedent- petrol brut - 775.635 tone (+3,39%);- produse petroliere - 608.592 tone (+150,19%);- minereuri și deșeuri neferoase - 453.291 tone (+97,19%);- minereuri de fier, deșeuri de fier - 324.596 tone (creștere de 4,77 ori);- cărbune - 310.143 tone (+195%);- îngrășăminte - 296.087 tone (+92,65%);- produse metalice - 151.205 tone (+5,52%);- semințe uleioase - 140.997 tone (+26,06%);- produse chimice - 65.507 tone (+8,33%);- echipamente, mașini - 35.886 tone (creștere de 2,43 ori);- ciment - 26.200 tone (creștere de 9,03 ori);- minerale brute sau prelucrate - 25.886 tone (creștere de 3,04 ori);- lemn - 21.823 tone (+14,30%);- articole fabricate din metal - 1.144 tone (creștere de la zero);- sticlă, sticlărie și produse ceramice - 200 tone (creștere de la zero);b) în scădere față de anul precedent- cereale - 1.028.995 tone (-2,70%);- produse alimentare - 20.630 tone (-58,31%);- animale vii - 4.451 tone (-10,98%);- celuloză și deșeuri de hârtie - zero tone (față de 1.800 tone în ianuarie 2017).v v vConstanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 4.018.463 tone de mărfuri, în creștere cu 33,87%. Saltul ar fi fost mult mai mare, dacă jocul prețurilor de pe piața internațională a cerealelor nu i-ar fi determinat pe producători și exportatori să stocheze cantități mari de grâne, în așteptarea scumpirii lor. Din acest motiv, cantitatea de cereale manipulată a fost mai mică cu 2,70% față de ianuarie 2017.În schimb, mai toate celelalte grupe de mărfuri au înregistrat creșteri semnificative. Ca urmare, în structura traficului au avut loc schimbări importante. Dacă la finele anului 2017, cerealele și semințele uleioase aveau o pondere de 41,68%, în ianuarie 2018 mai reprezentau doar 29,11% din fluxul total de marfă. În schimb, ponderea hidrocarburilor a crescut de la 11,10% la 16,04%.Traficul de containere din portul Constanța a totalizat 503.781 milioane tone, respectiv 53.714 TEU, creșterea fiind de 8,48%, respectiv 9,23%.În ianuarie 2018, portul petrolier Midia a derulat un trafic total de 776.528 tone de mărfuri, cu 60,29% mai mult decât în aceeași lună din 2017. Hidrocarburile, care dețin o pondere de 95,27% în totalul mărfurilor manipulate la Midia, au înregistrat o creștere de 66,10%.Portul Mangalia a manipulat doar 2007 tone de mărfuri, cu 34,52% sub nivelul atins în ianuarie 2017, fiind afectat de criza prin care trece compania Daewoo - Mangalia Heavy Industries.v v vPe malul opus al Mării Negre, porturile rusești au raportat un trafic de 19,8 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 0,1%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 12,2 milioane tone de mărfuri, cu 5,4% mai mult decât în ianuarie 2017. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 2,1 milioane tone (-5,0%), Kavkaz - 1 milion de tone (-23,8%), Taman - 1 milion de tone (-16,9%), Rostov pe Don - 1 milion de tone (+12,3%), Kerch - 0,6 milioane tone (-12,6%).Porturile din Ucraina au manipulat 10,8 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 10,9% față de ianuarie 2017.